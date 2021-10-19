زين الدين فرحات سيرحل مجانا عن نيم الصيف المقبل

إدارة النادي الفرنسي تدرك بأنها خسرت المعركة معه

يستعد الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، نجم نادي نيم أولمبيك الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي “الليغ 2″، للرحيل عن النادي الصيف المقبل بمجرد انتهاء عقده، مجانا نحو وجهة جديدة، بعد أن فشلت كل محاولات رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي بسبب تشبث إدارة النادي بمطالبها المالية الكبيرة، ما فوّت عليه فرصة البقاء في الدرجة الأولى بعد سقوط ناديه مع نهاية الموسم الماضي.

وقال المدير الرياضي لنادي نيم أولمبيك، رضا حمّاش، في تصريحات لموقع “أوبجيكتيف غارد” الفرنسي، بخصوص وضعية الدولي الجزائري، إن “هدف النادي ليس كسب عائدات مالية من تحويل زين الدين فرحات“، خاصة أن إدارة النادي الفرنسي تدرك جيّدا بأن اللاعب الجزائري حفظ الدرس جيّدا من تصرف إدارة فريقه معه الصيف المقبل وسيسعى لحسم مستقبله بحرية الصيف المقبل، ورغم عدم تركيز إدارة نادي نيم أولمبيك في الحصول على مقابل لتحويل فرحات، إلا أن المدير الرياضي للفريق أكد بأنه يأمل أن يحصل شيء من هذا القبيل خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، حيث صرح: “بالنسبة له أو لأي لاعب آخر..نحن مجبرون على الاستماع لأي عروض قد تصلنا خلال الميركاتو الشتوي المقبل”، مضيفا: “أولوية النادي ليست الحصول على مقابل من تحويل صفقته..ولا نربط تحويلات النادي بالمركز الذي سيحتله الفريق مع نهاية الموسم”.

إلى ذلك، كان الصراع بين فرحات وإدارة نادي نيم أولمبيك وصل أوجه بين الطرفين خلال الميركاتو الصيفي الماضي بسبب تعنت مسؤولي نيم في تسريحه، بدليل أن فرحات تأخر في دخول التحضيرات الموسمية للنادي وغاب عن ست مباريات من أصل المباريات السبع الأولى في دوري الدرجة الثانية قبل أن يعود إلى التشكيل الأساسي مؤخرا.

وكان فرحات تواجد الصيف الفارط على رادار العديد من أندية الدرجة الأولى الفرنسية، في صورة أولمبيك مرسيليا ومونبولييه وسانت إيتيان وستراسبورغ، فضلا عن نادي غلاسكو رانجرس الاسكتلندي، لكن مطالب نيم المالية المبالغ فيها حالت دون رحيله، على اعتبار أن إدارة ناديه طالبت بالحصول على 4 ملايين يورو لبيع العام المتبقي في عقده، وهو ما يعد مبلغا كبيرا في ظل تداعيات جائحة كورونا على كل الأندية في العالم.