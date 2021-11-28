بعد أن غير وكيل أعماله

قررت إدارة نادي نيم من بطولة الدرجة الثانية الفرنسية، بيع عقد مهاجمه الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، التي تنطلق في شهر جانفي المقبل. بحسب ما أكدته أمس مصادر إعلامية محلية.

وأوضح موقع “فوت ميركاتو”، أن نيم سيتخلى عن زين الدين فرحات، قبل انقضاء فترة عقده الذي يبقى عنه ستة أشهر حيث من المفترض أن ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، لكن اهتمام عدة أندية من الدرجة الأولى الفرنسية لانتدابه خلال فترة الانتقالات الشتوية الداخلة، وعلى رأسها نادي مونبولييه سيدفع إدارة نيم إلى التنازل عن لاعبه زين الدين فرحات وتسهيل انتقاله لناد جدد، وربما ستستفيد من نسبة ضئيلة جراء تحويله في الميركاتو.

وبحسب ذات المصدر، فإن نادي مونبولييه يعد أكثر الأندية رغبة في ضم زين الدين فرحات، وهذا منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان يتنافس مع ستراسبورغ على الفوز بخدماته، لكنهما اصطدما بالشروط المالية لإدارة نادي نيم.

وحدثت هذه التطورات الجديدة في ملف انتقال زين الدين فرحات صاحب 28 عاما لناد جديد، أيام قليلة فقط بعد تغييره وكيل أعماله، كخطوة منه في تسهيل العثور على فريق من مستوى أعلى ينتقل إليه، ربما يساعده على العودة إلى المنتخب الوطني،بعد اثنتا عشرة مباراة دولية معه،قبل أن يخرج من حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، لتراجع مستواه في الليغ 2 لنقص الحافز المعنوي بعد إخفاقه في التعاقد مع ناد من الليغ 1 رغم الاهتمام الذي كان يحظى به من أندية كبيرة مثل أولمبيك مرسيليا.