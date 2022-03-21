زُوارٌ جزائريون أعزاء

يبدو أن شمس فصل الربيع قد امتدّ دفؤها إلى قنوات التواصل السعودية – الجزائرية، فها هو شهر مارس الجاري يشهد تحقيق إنجازات متميزة على صعيد العلاقات الثنائية بين المملكة والجزائر الشقيقة..

بسرور واهتمام وتفاؤل كبير، تابعت زيارة معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري السيد كمال بلجود إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، في خطوة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما قام معالي الوزير الجزائري بزيارة إلى معرض الدفاع العالمي الذي أقيمت فعالياته بالعاصمة الرياض..

سُعدتُ كذلك كثيراً بالزيارة التي قام بها معالي السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام إلى المملكة حيث التقى نظيره معالي وزير العدل السعودي ومعالي النائب العام السعودي، وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون القضائي، كما حضر عرضاً حول عمل النيابة العامة واختصاصاتها في المملكة.

إن هذا الحضور الرسمي الجزائري في المملكة أمرٌ يدعو إلى التفاؤل ويشير إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكد حرص المسئولين من الجانبين على تعزيز هذه العلاقات وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ونحن إذ ننظر بعين التقدير لمثل هذه الزيارات الأخوية، فإننا نتطلع أيضاً إلى أن يستمر هذا التواصل الفعال ويمتدُّ إلى آفاق متعددة، أخرى اقتصادياً وثقافياً، لأن الاستمرار في هذا التواصل الإيجابي سيُسهم كثيراً في بناء علاقات مؤسسة وراسخة ومثمرة..