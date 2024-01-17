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رياضة

“سأبقى مُرتديًا القناع حتّى الاعتزال”

الشروق الرياضي
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“سأبقى مُرتديًا القناع حتّى الاعتزال”
ح.م
فيكتور أوسيمين.

قال نجم منتخب نيجيريا وصاحب الكرة الذّهبية الإفريقية 2023 فيكتور أوسيمين، إنه سيبقى يرتدي القناع حتى يعتزل رياضة كرة القدم.

وظهر المهاجم أوسيمين مُرتديا القناع بعد ظهيرة الأحد الماضي، خلال مباراة منتخب بلاده نيجيريا وفريق غينيا الإستوائية، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وأوضح لاعب نادي نابولي الإيطالي في أحدث تصريحات نشرتها الصّحافة النيجيرية: “يجب أن أرتديَ القناع في بقية المشوار الرياضي، توجد براغٍ ثبّتها الأطبّاء في فكي ووجهي. وفي مباراة كالياري (بطولة إيطاليا/ الـ 16 من ديسمبر الماضي)، وعندما نطحت الكرة بِرأسي، وأيضا بعدما اصطدمت بِحارس الفريق المُنافس، سالت دماء على وجهي، كانت هناك دماء حتّى مع ارتداء القناع. لذلك، من الخطورة أن ألعب دون استخدام القناع”.

وكان فيكتور أوسيمين (25 سنة) قد تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الوجه في عام 2021، وذلك خلال مباراة جمعت بين فريقه نابولي والمُنافس نادي الإنتر. نُقل على إثرها إلى المستشفى، وطلب منه الأطباء وضع قناع.

وقبل فيكتور أوسيمين، اشتهر في السنوات القليلة الماضية الحارس التشيكي بيتر تشيك بِارتداء قناع، وذلك حينما مثّل ألوان ناديَي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيَين.

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