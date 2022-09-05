“سأرد لك حقك من نفسي”.. انتحار قاتل أماني الجزار وتداول فيديو مؤثر للحادثة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لقاتل الطالبة المصرية أماني الجزار، الذي وثق من خلاله لحظات ما قبل انتحاره.

وظهر الجاني في المقطع المصور باكيا، معترفاً بجريمته قائلاً: “سأرد لكِ حقكِ من نفسي”، كما قال إنّه لن يستطيع أن يسامح نفسه على الجريمة، التي ارتكبها في حق حبيبته.

وعثرت الأجهزة الأمنية المصرية، مساء الأحد، على جثة الجاني على جانب الطريق، وتبين أنه انتحر بعد ارتكابه الجريمة، وفراره.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم “العثور على جثمان قاتل إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، حيث تبين أنه قتل نفسه بنفس السلاح المستخدم، وذلك بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا”.

وتبيّن من الفحص الجنائي أنّ المتهم انتحر بالسلاح الناري نفسه الذي استخدمه فى ارتكاب جريمة قتل الفتاة، وهو مسدّس ناري محلي الصنع.

حادثة نيرة أشرف تتكرّر في مصر.. شاب يقتل فتاة بالرصاص لرفضها الارتباط به!

لقيت فتاة مصرية مصرعها رميا بالرصاص، على يد شاب رفضت الارتباط به، وهي حادثة مشابهة لمقتل الطالبة نيّرة أشرف التي شغلت الرأي العام منذ حوالي شهرين.

وبحسب ما أفادت صحف محلية فإن الجريمة وقعت في محافظة المنوفية شمالي مصر، ولاذ الجاني بالفرار، إذ لا تزال الشرطة تبحث عنه، أما الضحية فقد فشلت محاولات إنقاذها قبل نقلها للمستشفى.

وصرح أحد سكان القرية، شبل محمد، للحرة، بأن القتيلة، أماني عبد الكريم الجزار، تبلغ من العمر 20 عاما وهي طالبة في كلية التربية الرياضية، قتلها المتهم بسلاح ناري أمام منزل أسرتها، وألحق بها إصابة مباشرة في ظهرها وفر هاربا.

وأكد المصدر أن الشاب المتسبب فى الواقعة حاصل على مؤهل متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو من سكان القرية، وكان قد تقدم لخطبة الطالبة ولكنها رفضته، ورفضه أهلها أيضا.

من جانبه صرح والد المجني عليها لوسائل إعلام أن الشاب أحمد فتحي عميرة كان قد لاحق ابنته لأشهر طويلة في محاولة منه للارتباط بها على الرغم من رفضها القاطع لمثل هذا الأمر.

وأضاف بأنه لم يستسلم حتى جاء قبل أيام من الآن للتقدم لخطبتها ليتم رفضه بسبب سوء أخلاقه وإدمانه للمخدرات، حيث قام بتهديدها بالقتل هي وعائلتها.

وكانت مصر شهدت جريمتين مشابهتين أودتا بحياة الشابتين نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين قتلتا بأيدي شابين لديهما معرفة سابقة بالضحيتين.

وتقول ناشطات حقوقيات من مصر إن سلسلة الجرائم العنيفة ضد المرأة في مصر كشفت الثغرات في الحماية القانونية والاجتماعية التي تجعل المصريات عرضة للاعتداءات والمضايقات.