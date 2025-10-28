سأضحي من أجل اللعب مع “الخضر” وتحقيق حُلم جدي

نجم نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.. ريان قلي يؤكد:

جدّد المهاجم الجزائري الشاب والمحترف في نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، ريان قلي، ارتباطه الكبير بالجزائر، مؤكداً استعداده للتضحية من أجل الدفاع عن ألوان “الخضر” وتحقيق حلمه وحلم جده الراحل، الذي كان يتمنى رؤيته يوماً بقميص منتخب بلاده.

وقال قلي، في حوار خصّ به موقع “العربي الجديد”، أنه يعيش أفضل فتراته مع المنتخب الوطني المحلي تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة، مشيراً إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 المقررة في قطر، حتى لو تطلّب الأمر تحدي ناديه كوينز بارك رينجرز.

وكشف صاحب الـ20 ربيعا عن طموحاته الكبيرة في الالتحاق بالمنتخب الوطني الأول الذي يقوده فلاديمير بيتكوفيتش، مؤكداً أنه جاهز لتمثيل الجزائر في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، ومؤمن تماماً بقدرته على تحقيق هذا الحلم الذي وصفه بـ”الرسالة المقدسة”.

وبخصوص مشاركته مع المنتخب الوطني المحلي، أكد قلي: “فرحت كثيراً، بحضوري ضمن كتيبة المدرب مجيد بوقرة في التربص الخاص بشهر أكتوبر، الذي تخللته وديتين أمام منتخب فلسطين، وأنا دائما جاهز لتلبية نداء وطني، وهذا شرف كبير لي ولعائلتي ولن تكتمل فرحتي حتى أنضم إلى رياض محرز ورفاقه وأسعد الشعب الجزائري في مختلف الاستحقاقات القادمة”.

وعن أدائه في وديتي فلسطين قال قلي: “كانت أول تجربة لي مع المنتخب المحلي، والمدرب مجيد بوقرة مدرب ممتاز ويعرف جيدا كيف يتعامل ويتحاور مع اللاعبين، ووجدت كل الراحة معه ومع الجهاز الفني واللاعبين، وأنا سعيد جدا بتلك التجربة، وأما عن أدائي فأترك الحكم للمدرب وللشعب الجزائري، وبالنسبة لي لا أرضى عن أدائي أبداً، وأطمح دائما للمزيد وأعمل لأقدم الأفضل في كل مرة أتشرف فيها بالدفاع عن ألوان بلدي”.

وحول مشاركته في كأس العرب وموافقة نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي أوضح المهاجم الجزائري:” لا أدري بعد إن كانوا سيسمحون لي بالمشاركة في بطولة كأس العرب، ولكنني سأبذل كل ما في وسعي كي أكون حاضرا رفقة كتيبة مجيد بوقرة، والجميع في النادي يعرفون حبي الكبير لوطني الجزائر، وأنا على استعداد للتضحية من أجل تمثيله في أي وقت”.

في ذات السياق، أبدى ريان قلي تفاؤله بحظوظ المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب، معتبرا أنه يهدف للحفاظ على لقبه العربي: “المنتخب الوطني قوي، ومع التحاق بعض اللاعبين المحترفين الشباب بإذن الله سنحتفظ باللقب الذي توجنا به في آخر نسخة، وسأبذل قصارى مجهوداتي لأقدم مستويات مميزة، وهدفي الأول هو إسعاد الشعب الجزائري والعودة بالكأس العربية إلى الجزائر إن شاء الله”.

ويبقى الهدف الأول بالنسبة للمهاجم الجزائري الشاب هو اللعب مع المنتخب الوطني الأول، وفي ذات النقطة قال قلي”سيكون أسعد يوم في حياتي إن تحقق هذا الحلم، لأنه ليس حلمي فقط، بل حلم جدي أيضا رحمه الله الذي كان دائما يقول لي “سترتدي قميص الجزائر يوما ما”. مضيفا ” أعمل يوميا من أجل هذا الهدف وأفكر فيه في التدريبات والمباريات، ولا يمر يوم دون أن أدعو الله أن يوفقني لأشارك في كأس العالم المقبلة مرتدياً قميص منتخب بلدي الجزائر، ولأكون صريحا معكم بعد إصابة أمين غويري مهاجم أولمبيك مرسيليا، شفاه الله، أنا أطمح بقوة لأن أكون ضمن قائمة المنتخب المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة ورسالتي للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش بسيطة أنا جاهز وأنتظر فرصتي لخدمة منتخب بلادي”.