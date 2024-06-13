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جواهر

“سأعود للمسرح ولو زحفاً”.. تصريحات غير متوقعة من سيلين ديون!

جواهر الشروق
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“سأعود للمسرح ولو زحفاً”.. تصريحات غير متوقعة من سيلين ديون!

أدلت المغنية الكندية سيلين ديون لقناة أمريكية بتصريحات غير متوقعة بشأن عودتها للغناء بعد تشخيص إصابتها بمرض عصبي نادر. 

وتحدثت المغنية الشهيرة في مقطع مصور لقناة “NBC”، مرة جديدة عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، مؤكدة بالقول: “سأعود إلى المسرح، حتى لو اضطررت إلى الزحف أو مخاطبة الجمهور بحركات يدي… سأفعل ذلك”.

وأضافت: “سأعود إلى المسرح لأنني أريد ذلك وأفتقد إليه، لا لأنّه يتعيّن عليّ العودة أو لأنني بحاجة إلى ذلك”.

ولفتت إلى أن “الغناء مع متلازمة الشخص المتيبس يجعلها تشعر وكأن شخصاً ما يخنقها”.

كما أكدت أنها تعاني من تشنجات يومية ما يسبب لها ألماً بالغاً في الجسم، وقالت: “التشنجات يمكن أن تكون في البطن، في العمود الفقري، وفي الأضلاع، وهذه الحالة المتكررة أدت إلى تكسر أضلاعي”.

ونُشرت المقابلة قبل فيلمها الوثائقي “أنا: سيلين ديون” المرتقب بدء عرضه في 25 جوان عبر منصة “برايم فيديو” التابعة لأمازون.

سيلين ديون تتحدث عن مرضها النادر لأول مرة منذ تشخيص حالتها

تحدّثت المغنية الكندية سيلين ديون التي تعاني من متلازمة الشخص المتيبس، عن مرضها لأول مرة منذ تشخيص إصابتها به.

وقالت ديون (56 عاما) التي شُخّصت في خريف عام 2022 إصابتها بمرض عصبي نادر يُسمّى متلازمة الشخص المتيبس، في مقابلة مع مجلة “فوغ” الفرنسية إلى أنها تتّبع “علاجاً رياضياً وجسدياً وصوتياً” خمسة أيام في الأسبوع تعمل خلالها على جسدها وصوتها.

وأضافت في مقابلة مطولة تنشر الأربعاء: “إن الأمور تسير على ما يرام، لكنّ الأمر يتطلب عملاً كثيراً”.

وتابعت: “لم أنتصر على المرض، فهو لا يزال بداخلي وسيبقى دائماً. آمل أن تتوصل الأبحاث العلمية إلى علاج شافٍ له، لكن عليّ أن أتعلّم كيف أتعايش معه”.

ورداً على سؤال بشأن قدرتها على العودة إلى المسارح، قالت إنها لا تستطيع الإجابة على هذا السؤال. وأضافت في المقابلة التي أُرفقت بصور للنجمة وهي ترتدي ملابس لمصممين فرنسيين بارزين “لا أعرف… جسمي سيخبرني”.

وتطرقت ديون التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم، في مقابلة بالفيديو، إلى لحظات كثيرة طبعت حياتها المهنية التي انطلقت قبل 40 عاما.

وكان ديون ظهرت بشكل مفاجئ ولفترة وجيزة ضمن حفلة توزيع جوائز “غرامي” في لوس أنجليس في أوائل فيفري، إذ منحت جائزة ألبوم العام للمغنية تايلور سويفت.

ويعود تاريخ آخر حفلة للنجمة الكندية إلى مارس 2020 في مدينة نيوارك في شرق الولايات المتحدة. وقد توقفت بعدها جولتها العالمية التي تحمل عنوان “كوردج” بسبب جائحة كوفيد-19. ومنذ عام 2021، تعاني سيلين ديون من تبعات إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس.

تصيب هذه المتلازمة واحدا من كل مليون شخص تقريباً، وتسبب ألماً شديداً وصعوبة في الحركة، ما يمنع ممارسة الأنشطة المجهدة بدنياً.

في نهاية جانفي، أعلنت “أمازون برايم فيديو” عن توجهها لطرح فيلم وثائقي عن المغنية بعنوان “أنا سيلين ديون”، والذي تريد من خلاله “رفع مستوى الوعي” بمرضها.

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