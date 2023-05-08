سأغيب لمدة أسبوعين.. وأريد الاستمرار في الفريق

لاعب النادي المصري عبد الرحيم دغموم:

كشف لاعب النادي المصري عبد الرحيم دغموم سبب خلافه مع الجهاز الفني السابق للنادي المصري بقيادة الكابتن حسام حسن.

وقال لاعب المصري: “هناك مشكلة بيني وبين الجهاز الفني بسبب طلب الجهاز تغريمي 210 ألف جنيه لتصريحاتي الأخيرة للإعلام رغم حصولي على إذن للتحدث لوسائل الإعلام”.

وأضاف لاعب المصري: “الجهاز الفني منح الفريق يوم إجازة، وأنا سافرت القاهرة أعمل أشعة، وأثبتت أنني أعاني من إصابة وسأغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، وكنت أتحامل على نفسي لأشارك من أجل جمهور المصري الذي يبادلني الحب وكذلك مجلس الإدارة”. وأكد دغموم أنه كان يحصل على حقنة أو اثنتين قبل كل مباراة بتعليمات من الجهاز لخوض المباراة رغم الإصابة.

وتابع: “بعد كل ذلك طلبوا توقيع خصمين علي بسبب رحيلي من المعسكر بسبب الإصابة والتحدث للإعلام، وحصلت على إذن بالتغيب لإجراء الأشعة، وطلبت من إدارة المصري إذنا بالسفر إلى قطر لتلقي العلاج وللاطمئنان على قدمي، والإدارة وافقت على طلبي”.

وشدد لاعب المصري على احترامه الكبير للنادي المصري وجمهوره، مؤكدا أن لديه رغبة في الاستمرار في المصري ولا ينكر خير المصري عليه. وأكد دغموم أنه سيسعى لرد الجميل وإسعاد جمهور بورسعيد.