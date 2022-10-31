سأقحم تشكيلة أخرى أمام النيجر ومرتاح لأداء اللاعبين

سرح لاعبي اتحاد العاصمة بسبب كأس الكاف بوقرة:

أكد المدرب الوطني للاعبين المحليين مجيد بوقرة أن أداء فريقه تحسن كثيرا، مؤكدا أن اللاعبين فهموا ما أطلبه منهم فوق الميدان وعبر عن ارتياحه لمردود لاعبيه عقب الفوز برباعية في المباراة الودية التي جرت بطبرقة التونسية أمام مالي استعدادا للبطولة الإفريقية للأمم 2023 بالجزائر المقررة ما بين 13 جانفي إلى الرابع من فيفري 2023.

وقال بوقرة للموقع الرسمي “يوتوب” التابع للاتحادية الجزائرية لكرة القدم: “أنا سعيد للنتيجة وموقف وأداء اللاعبين فوق الميدان. لقد تحسنوا كثيرا مقارنة بالمباراة الودية الأخيرة أمام السودان لقد أدرك اللاعبون جيدا ما كنت أريده، حيث اعتدوا كثيرا على القوة. سنواصل العمل والتحسن على مستوى كل الجوانب”. وأضاف بوقرة ما يلي: “هناك أمور تتطلب التحسن، لكن لاحظت عدة أشياء إيجابية. الهدف هو جمع أكبر عدد ممكن من الآليات والتجربة حتى نكون جاهزين للدورة، إن شاء الله”. بالإضافة إلى الخط الهجومي الذي تألق خلال هذه المباراة، حيا المدرب الوطني العمل الدفاعي لعبد اللاوي وزملائه حيث قال في هذا السياق: “منذ تولي المهمة، شددت كثيرا للاعبين بالتركيز على الضغط وعدم فسح المجال للمنافس، وهو ما تحقق عدة مرات. التحرك في الميدان والضغط على المنافس هما اللذان يصنعان الفارق في كرة القدم الحديثة”. وسيخوض رفاق شعيب كداد (شباب بلوزداد) غدا الأربعاء اللقاء الودي الثاني أمام النيجر، وهو الاختبار الثاني والأخير في برنامج تربص طبرقة. ويختم المدرب الوطني قائلا: “بتسريح لاعبي اتحاد الجزائر (للمشاركة في المباراتين المزدوجتين أمام كاب تاون سيتي الجنوب الإفريقي في كأس الكونفديرالية)، سأقحم تشكيلة أخرى أمام النيجر”.

ويخوض المنتخب الجزائري في شهر نوفمبر المقبل بالإمارات العربية المتحدة، تربصا آخر تتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبي سوريا والكويت وربما مباراة ثالثة أمام منتخب إفريقي، وسيلعب المنتخب الجزائري في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في المجموعة الأولى، أمام منتخبات إثيوبيا وليبيا وموزمبيق، بملعب براقي الجديد بالعاصمة. للتذكير، تم تقسيم المنتخبات الـ 18 على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة منها أربعة منتخبات، بينما ضمت مجموعتان أخريان ثلاثة منتخبات. ويتأهل الأولان عن المجموعات الأولى والثانية والثالثة للدور ربع نهائي، فيما يتأهل لنفس الدور أولا المجموعتين الرابعة والخامسة.