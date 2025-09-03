سأكون أكثر صرامة مع ايلان قبال مستقبلا وسأطالبه بمزيد من العطاء

مدرب نادي باريس أف سي باريس يؤكد:

أشاد مدرب نادي باريس أف سي باريس لكرة القدم، باللاعب الدولي الجزائري إيلان قبال، وبالمستوى المعتبر الذي أظهره في لقاء فريقه، الأحد، في بطولة الرابطة الأولى الفرنسية لحساب الجولة الثالثة، مؤكدا تمتعه بإمكانيات مذهلة لا يدركها حتى اللاعب نفسه.

اللاعب إيلان قبال، الذي تلقى دعوته الثانية للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، تحسبا لمقابلتيه أمام بوتسوانا (الخميس) وغينيا (8 سبتمبر)، بصم على ليلة استثنائية كان فيها النجم الأول من دون منازع بعد تسجيله لثنائية أمام نادي ماتز (45+3 من ضربة جزاء) و(52د)، قاد بهما فريقه لتحقيق أول فوز له في البطولة هذا الموسم، ما جعله يحظى بثناء كبير من قبل الصحافة المحلية التي اختارته كأفضل لاعب في اللقاء.

وأثنى مدرب باريس أف سي، ستيفان جيلي، عقب المباراة على اللاعب قائلا: “إيلان قبال لا يجذب الجميع، لكنه يتمتع بموهبة هائلة وصفات لا يدركها حتى هو”.

وأضاف المتحدث: “اللاعب وصل إلى مرحلة النضج الكروي وهو ما يجعله مطالبا بتحقيق المزيد (…) لقد تشاجرت معه كثيرا، لكنه يتواجد الآن في مرحلة النضج، لقد تم استدعاؤه للمنتخب الجزائري وكان ينتظر بفارغ الصبر هذه الدعوة، لذا سأكون أكثر صرامة معه وسأطالبه بمزيد من العطاء”.

من جهته، جدد الدولي الجزائري قبال سعادته بالتواجد مع “الخضر” للمرة الثانية في مشواره الكوري بعد الأولى التي كانت سنة 2021، تحت قيادة الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي.

في تصريحات خص بها القناة الرسمية لـ”الفاف”، عبر عن “سعادته بالعودة إلى تشكيلة المنتخب الوطني (…) لقد مرت 4 سنوات، أشعر بالسعادة وانتظر بشغف لحظة الانطلاق”.

وأضاف قبال، الذي يتصدر قائمة هدافي “الليغ1” بعد مرور 3 جولات برصيد 3 أهداف: “أشكر المناصرين بالمناسبة على كل رسائلهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي(…) إنهم يتابعونني منذ فترة وأنا أقدر لهم ذلك. فأنا متشوق للقائهم في المباراة وآمل أن نحقق الفوز فيها”.