“سأكون سعيدا إذا التحق بنا ريان شرقي”

الوافد الجديد أمين غويري:

لمح الوافد الجديد للمنتخب الوطني أمين غويري، لإمكانية التحاق مهاجم ليون الفرنسي ريان شرقي بكتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي.

وتحدث أمين غويري لوسائل لإعلام خلال المنطقة المختلطة، خلال الحصة التدريبية التي جرت على ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ” ريان مع الجزائر.. بصراحة القرار يبقى بيده، وكل منا يقرّر مصيره”. كما أضاف: “طبعا سنكون سعداء جدا في حال قرر ريان الالتحاق بنا لكن كل منا لديه رغبته الخاصة، أتمنى أن يكون معنا في القريب العاجل، بكل صراحة، أنا لا أتحدث كثيرا مع ريان بشأن هذا الموضوع، يبقى قراره الشخصي ولا أحد يتدخل فيه”. وختم غويري: “أتمنى من اللاعبين الشباب الناشطين في أوروبا اختيار الخضر”، يذكر، أن ما يعانيه امين غويري رفقة نادي رين الفرنسي، عقب اختياره اللعب مع المنتخب الجزائري، يؤكد صعوبة اتخاذ القرار في سن صغيرة، بالنظر للضغط الرهيب الذي تقوم به الاتحادية الفرنسية والمدربون في الفرق، من أجل حرمان اللاعبين مزدوجي الجنسية في الدفاع عن منتخباتهم الأم.