“سأمنح كل ما لدي لتقديم الإضافة للفريق والإدارة والجماهير”

الدولي الجزائري سفيان فيغولي يؤكد:

أبدى الدولي الجزائري سفيان فيغولي انبهاره بالتطور الكبير الذي تشهده الكرة العراقية، وذلك بعدما قضى أسبوعًا في العاصمة بغداد ضمن تدريبات فريقه الجديد أمانة بغداد.

وكان النادي العراقي قد تعاقد رسميًا مع فيغولي في 5 أوت بصفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي كاراغومروك التركي.

وقال فيغولي في تصريحات لمنصات دوري نجوم العراق نقلها “موقع وين وين”: “الانتقال إلى فريق أمانة بغداد يشعرني بسعادة كبيرة، الأجواء هنا مثالية للغاية من حيث التدريبات وجمالية الملعب. بصراحة، الأجواء مشجعة للغاية وأنتظر بفارغ الصبر انطلاق الموسم الجديد لأقدم أوراق اعتمادي للجهاز الفني بقيادة عصام حمد”.وأضاف: “الدوري العراقي من بين أفضل الدوريات في آسيا، وأنا مرتاح جدًا هنا. اللاعبون جيدون ومستوياتهم متطورة، وسأبذل كل ما لدي لأمنح الإضافة الفنية للفريق والإدارة والجماهير. بصراحة، أنا مذهول من التطور الكبير للكرة العراقية، سواء في الملاعب أو في البنى التحتية”.

وتابع: “طموحي واضح وكعادتي، عندما أستيقظ أبحث عن الفوز فقط. بصراحة، لم أكن أتابع فريق أمانة بغداد في السابق، لكنني سمعت الكثير عن الدوري العراقي، وعندما جاءني العرض لم أتردد. اليوم أنا لاعب للفريق وأحمل آماله وأهدافه وأسعى لتحقيقها”.

وفي السياق، قال أحمد الموسوي عضو إدارة نادي أمانة بغداد أن النجم الجزائري سعيد جدًا بما شاهده في بغداد، حيث أجرى جولة وزار مسجدًا وعددًا من الأماكن الترفيهية والمحال التجارية، وقد أبدى إعجابه الكبير بالمدينة. نحن بدورنا نحرص على توفير كل وسائل الراحة له”.وأضاف: “كنا نتوقع أن تنال الأجواء إعجاب فيغولي، فهو نجم عالمي وله متابعون كثر. الصفقة نجحت حتى قبل أن يلعب لأنها عكست صورة إيجابية عن النادي والبلد، ونحن سعداء جدًا بوضعه البدني ومستواه المميز في التدريبات”.