سائحة مغربية تتعرض لتصرف مشين بفرنسا.. لن تصدق ما حصل معها!

تعرّضت سائحة من جنسية مغربية لتصرف مشين بفرنسا، أثار موجة جدل واسعة وفتح النقاش بشأن الحجاب والإسلاموفوبيا.

وبحسب موقع “20 minute” الفرنسي فقد تقدمت السائحة المغربية البالغة من العمر 22 عاما والتي كانت ترتدي الحجاب وقت الحادثة بشكوى على إثر تعرضها للاعتداء، يوم الثلاثاء الماضي، من قبل شخص أثناء سيرها مع إحدى الصديقات بالقرب من برج إيفل.

وقالت الضحية فاطمة سعيدي، وهي بلوغر مغربية شهيرة، تقيم بمدريد ولديها أزيد من 400 ألف متابع على إنستغرام إن أحد العدائين قام بالبصق عليها بينما كانت تبحث عن مطعم لتناول الغداء.

وأضافت: “لقد استمر في الركض وأعطانا إصبعه.. كان موقفه عدائيًا ونظر إلينا بشكل سيء”.

وتابعت أنها ركضت خلفه لمواجهته وتصويره، فأعاد التصرف المشين مرة أخرى وغادر مسرعا.

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وأوضحت البلوغر التي زارت باريس لأول مرة إنها ذهبت على إثر ذلك إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، مؤكدة أنه “بصق عليها بسبب ارتدائها للحجاب”.

وقالت في تصريحات لصحيفة لو باريزيان إن الأمر يتعلق بالعنصرية والذكورية، مضيفة عبر إنستغرام أنه لا فرق بين التعرض للمضايقات بسبب الحجاب أو العري فكلاهما وجهان لعملة واحدة.

وشددت على ضرورة معاقبته على فعله كونه استغل عجزهما كفتاتين عن مواجهته، لعلمه أنه لن يدان على تصرفه الأرعن.

وأثارت الحادثة ردود فعل متباينة وسط دعوات لوقف الاعتداءات في حق المحجبات في بلد الحريات، كما دان إيمانويل غريغوار، النائب الأول في مجلس مدينة باريس، الجمعة، “هذه الحادثة التي تمثل هجوما على الدين الإسلامي وضد المرأة”.

كما أعرب عن دعمه للشابتين في تعاملهما مع الشرطة، مذكراً بأن المدينة جعلت مكافحة التمييز “أولوية”.