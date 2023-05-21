سائح هولندي “مندهش” لسعر غرفته بفندق في الجزائر (فيديو)

يقدّم العديد من المؤثرين الناشطين في عالم السفر العديد من ردود الفعل الإيجابية من إقامتهم في الجزائر، وهو ما قام به سائح هولندي زار البلاد.

وشارك الرحالة الهولندي “توم” الذي زار 156 دولة من أصل 197 دولة، فيديو على حسابه على “تيك توك” في غرفته بفندق “نيو داي” ذو فئة 4 نجوم بالجزائر العاصمة.

واندهش السائح الهولندي من غرفته المستأجرة في تلك الفندق بسعر 80 دولارا (حوالي 11000 دينار جزائري)، حيث كتب: “دعوني أريكم ما يمكن أن تحصلوا عليه مقابل 80 دولارا في قلب العاصمة الجزائر”.

وأشار توم في الفيديو الذي نشره على حسابه الشخصي إلى غرفته الفسيحة التي بها جميع وسائل الراحة الضرورية، وفي مكان فاخر بالجزائر العاصمة على بعد 20 دقيقة فقط على مطار الجزائر الدولي.

وقال السائح الهولندي المشهور “أن المنشأة السياحية توفر المياه المعدنية وغلاية كهربائية والعديد من أكياس الشاي، وثلاجة صغيرة بها زجاجات العصير”.

كما تحتوي الغرفة على “مكتب وتلفزيون بلازما وحمام واسع مع مختلف منتجات التجميل الصغيرة، ناهيك عن خدمات أخرى”.

وتفاجأ توم من سرعة تدفق شبكة الانترنت “WI-FI” حيث قال: “لقد اختبرت سرعة اتصال ويفي وهو سريع جدا”.

وتطل غرفة الرحالة ذو الأصول الهولندية على شرفة صغيرة توفر له إطلالة جميلة على جزء من شرقيّ الجزائر العاصمة (حسين داي).

ورحب بعض الجزائريين في تعليقاته على فيديو السائح الأجنبي الذي اندهش من الخدمات المقدمة في فندق “نيو داي” بالجزائر العاصمة بسعر 80 دولاراً فقط.