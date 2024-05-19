سائقون متهوّرون يزاحمون “ترامواي” على السكة

يتسبّبون في حوادث ويعطلون مصالح المسافرين

أصبحت ظاهرة قطع أصحاب المركبات الطريق على عربات “ترامواي” في أثناء سيرها على السكة بالجزائر العاصمة، مقلقة لسائقي هذه العربات وللمسافرين، وكثيرا ما تسبّبت في كوارث مرورية، الأمر الذي جعل المواطنين يدعون لتشديد العقوبات القانونية لمثل هذه المخالفات المرورية.

وسائق السيارة يحسب أنه بزيادة سرعته، عند تقاطع الطرق مع سكة “ترامواي”، يمكنه العبور بسلام، حتى مع مخالفته لإشارة التوقف الحمراء ليفاجأ بصعوبة توقف عربة “ترامواي”، فيحدث التصادم بينهما.

ومن الحوادث المسجلة في هذا الخصوص مؤخرا، امتناع سائق سيارة سياحية رباعية الدفع عن التوقف أمام إشارة المرور الحمراء حتى يسمح لعربة “ترامواي” بالمرور عبر السكة، وذلك بمنطقة قهوة الشرقي ببلدية برج الكيفان، بحيث رفع سائق السيارة من سرعته وعبر السّكة دون مبالاة، بينما كان “ترامواي” يسير في طريقها الاعتيادي، وأدى ذلك إلى التصادم بينهما.

وتسبّب الحادث في تعرض السيارة لأضرار على أحد الجانبين، بينما تعرضت عربة “ترامواي” لأضرار جسيمة في الأمام، وسقوط عدد من الراكبين الواقفين داخل هذه الوسيلة، منهم مسنين ونساء حوامل، وأدى ذلك أيضا، إلى توقف “ترامواي” عن الخدمة لساعات، ما اضطر عشرات المسافرين الذين كانوا متوجهين لأماكن عملهم صباحا، إلى النزول في منتصف الطريق، ومنهم من كان بعيدا عن وسائل النقل.

وسائق السيارة “المتهور” تسبّب في تحطيم أملاك عمومية والمتمثلة في عربة “ترامواي”، كما أنه أحدث خللا في حركة التنقل عبر ترامواي، وتسبب في تعطيل مصالح المواطنين الذين دفعوا حق تذكرة الركوب بدون إكمال رحلتهم، وبكل بساطة لأنه لم يحترم إشارة التوقف عند التقاطع. ودعا المسافرون الذين كانوا على متن هذه الوسيلة العصرية للنقل، إلى تشديد العقوبات القانونية على أصحاب مثل هذه السلوكيات الخطيرة.