سائقو النقل الجامعي في إضراب مفاجئ بالعاصمة

"الديوان الوطني" يطمئن الطلبة بضمان الخدمة

تفاجأ طلبة مختلف جامعات العاصمة صبيحة الأحد، بإضراب سائقي حافلات النقل الجامعي، حيث أجبر هؤلاء على الانتظار بالمواقف المخصصة لهم لساعات دون أن يجدوا أجوبة لاستفساراتهم، سوى تناقل الأخبار بينهم عبر الانترنت، في وقت استعصى على البعض منهم الالتحاق بمقاعد الدراسة والتخلف عن امتحانات نهاية السنة والتي انطلقت ببعض الجامعات، على غرار كلية الإعلام والاتصال ببن عكنون.

إضراب سائقي حافلات نقل الطلبة جاء دون سابق إشعار من طرف الجهات التي نظمته، ويرجع حسب آخر الأخبار التي تناقلها الطلبة إلى عدم تقاضي السائقين أجورهم لمدة شهرين كاملين، حيث اعتصم هؤلاء بمختلف الحظائر المخصصة لركن الحافلات في وقفة احتجاجية، من أجل إسماع أصواتهم للجهات المسؤولة. وعاينت “الشروق” وقفة نظمت من طرف السائقين بحظيرة بوشاوي، حيث اصطف البعض منهم داخل الحظيرة، فيما شوهد بعضهم جالسين على حافة الطريق السريع باتجاه بن عكنون بالقرب من حظيرة بوشاوي، في وقت ارتفعت الأصوات من أجل انضمام بقية السائقين الناشطين بكل من حظيرة سيدي راشد وحجوط بتيبازة وحظيرة بوينان بالبليدة إلى الإضراب الذي لم تحدد فترته، لافتكاك حقوقهم، لاسيما منها أجورهم العالقة.

وقد تسبب الإضراب الذي جاء بصفة مفاجئة في إحداث اضطراب في التنقلات من وإلى مقر الجامعات على مستوى العاصمة، حيث اضطر الطلبة وبعد انتظار طويل إلى استغلال حافلات النقل العمومية أو الخاصة، مخلفين اكتظاظا رهيبا بمواقفها، فيما دعا هؤلاء القائمين على خدمات النقل الجامعي إلى ضرورة إبلاغهم مسبقا بأي إضراب كان، حتى يضمن هؤلاء التحضير وإيجاد البدائل للوصول إلى مقر جامعاتهم، لا سيما منهم القاطنين بالمناطق البعيدة وخارج حدود وسط العاصمة.

من جهة أخرى، طمأن المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، ناصر غمري، الطلبة بعودة النقل الجامعي إلى مجراه الطبيعي، مؤكدا في تصريح لـ”الشروق” أنّ الإضراب كان جزئيا ومحدودا ببعض مناطق الجهة الغربية للعاصمة.

وأوضح غمري أنّ المشكل داخلي بين إدارة الشركة المسيّرة للنقل الجامعي (طحكوت سابقا) وعمالها ولا علاقة له بالديوان، ومع ذلك فقد تحرك سريعًا مع مسؤوليها لضمان توفير الخدمات المطلوبة، وفق أعباء دفتر الشروط بين الطرفين، حيث تلقّى بهذا الصدد تعهدات من مدير المؤسسة بضمان النقل الجامعي بوتيرة عادية بداية من صباح الإثنين عبر كافة الخطوط.