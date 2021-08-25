سائقو سيارات الأجرة بالعاصمة يحتجون

تنديدا بأوضاعهم المهنية الصعبة وتراكم المشاكل

قرر أصحاب سيارة الأجرة الناشطون على مستوى ولاية الجزائر تنظيم وقفة احتجاجية غدا الخميس، بمحطة الخروبة البرية ما بين الولايات ومحطة “سوقرال”، استجابة لدعوة مكتب التنسيق الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر، تبعا لنداءات أصحاب المهنة بسبب استمرارا تردي أوضاعهم المهنية الصعبة في ظل عدم الاستجابة والرد على مطالبهم المرفوعة من طرف الجهات المعنية رغم الشكاوى والمراسلات العديدة التي لم تجد نفعا.

الإشعار بالوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها اليوم في حدود الساعة العاشرة صباحا والذي أعلن عنه المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر، اعتمادا على البيان رقم 067 المؤرخ في 08/08/2021 المتضمن قرار الجمعية العامة المنعقدة في الرابع من الشهر الجاري بين أعضاء المجلس النقابي وأعضاء الفروع النقابية ورؤساء المحطات لولاية الجزائر وذلك استجابة لنداءات القاعدة العمالية نظرا للسياسة المنتهجة من طرف الإدارة التي لم تعالج الأزمات من جذورها، كما لم ترد على مراسلات المكتب الولائي والتعامل مع الممثلين غير الشرعيين لسائقي سيارات الأجرة الناشطين على مستوى ولاية الجزائر.

أصحاب المهنة الذين ساءت أوضاعهم، لاسيما مع ظهور الجائحة، ومشكل تأخر صب المنحة التي وعدوا بها بسبب الأزمة الصحية، وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي فبعد توقيفهم الإجباري عن العمل طيلة شهور تزامنا مع أزمة كورونا، وجدوا أنفسهم مرة أخرى يسارعون الزمن والتوقفات الأمنية في حال إخلالهم بتوقيت الحجر عند نقلهم للمواطنين العالقين والتائهين بالطرقات بسبب ضيق الوقت وقلة وسائل النقل كما لم يهضم هؤلاء قرار توقيف سيرهم يومي نهاية العطلة الأسبوعية رغم أن القرار لم يشملهم الأمر الذي جعلهم في ورطة حقيقية، مقابل استمرار نشاط أصحاب “الكلونديستان” والتطبيقات المختلفة للنقل والتي تعمل بكل أريحية وبشكل عادي رغم صفتها غير القانونية كلها مشاكل وأخرى طرحها المكتب مرارا وتكرارا للجهات المسؤولة عبر مراسلات مختلفة، غير أن الحلول لا تزال ترقيعية ولا تبشر بالخير، وهو ما دفع بسائقي سيارات الأجرة للتنديد على أوضاعهم المهنية المزرية بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية اليوم الخميس بمحطة الخروبة البرية و”سوقرال”، أملا منهم في إسماع أصواتهم للسلطات بهدف بلوغ ما يطمحون إليه وذلك مع احترام البروتوكول الصحي المعتمد.