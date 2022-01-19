سائقو سيارات الأجرة بين الولايات بالخروبة يشتكون من المحطة

طالبوا بتهيئتها وتنظيمها لتساهم في مداخيل الخزينة

يناشد الأمين العام لسائقي الأجرة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والي ولاية الجزائر التدخل لتنفيذ التوصيات التي وردت في محضر الاجتماع التنسيقي الذي نظم مؤخرا بين مديرية النقل ومديرية تسيير المرور والنقل الحضري والنقابات بحضور مديرة النقل، في مقدمتها إعادة فتح الباب الخلفي لمحطة سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات بخروبة مع تسوية وضعيتها وتنظيمها لتساهم بشكل دائم في مداخيل الخزينة العمومية.

توجه مكتب التنسيق الولائي لسائقي الأجرة لولاية الجزائر بتاريخ 22 ديسمبر 2021 برسالة إلى والي ولاية الجزائر، والتي تحوز الشروق نسخة منها، حيث تضمنت تقريرا حول محطة سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات لولاية الجزائر خروبة، نوّه من خلالها الأمين العام آيت حايت الحسين سيد علي، إلى أن المحطة تعتبر أسوأ المحطات تنظيما وتهيئة، مع عدم توفّر شروط الأمن والراحة، رغم أنها تقع في عاصمة الوطن، بالإضافة إلى أنها وجهة للكثير من الجزائريين والأجانب.

وعلى هذا الأساس تطالب النقابة من الوالي معبد أحمد التدخل العاجل لتحسين هذه المنشاة القاعدية بهيكل معماري يناسب عاصمة الوطن، مع مراعاة إمكانية توفير مناصب عمل تجارية وخدماتية، موضحة من خلال الرسالة أن المحطة تعمل بنظام فوضى مقنّنة، ما أثّر سلبا على مهنة سائقي الأجرة الجماعي ما بين الولايات، والتي تفتقد لقانون واضح ينظم هذه المهنة النبيلة ويحمي ممتهنيها.

واقترح مكتب التنسيق الولائي إعادة فتح الباب الخلفي لمحطة سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات بخروبة مع تسوية وضعيتها وتنظيمها لتساهم بشكل دائم في مداخيل الخزينة العمومية.

وينتظر سائقو سيارات الأجرة ما بين الولايات الإسراع في إرسال لجنة تحقيق إلى المحطة والوفاء بالوعود، موضحا الأمين العام آيت حايت الحسين سيد علي في تصريح للشروق أنه عندما استفسر من مدير مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري على سبب غلق الباب الخلفي للمحطة مدة سنة وعزلها عن المحطات الأخرى، أرجع المسؤول ذلك إلى الظروف أمنية، وكشف المتحدث إلى وجود اتفاقية مشتركة بين سائقي الأجرة للنهوض بالمحطة وتسوية وضعيتها.