سائق شاحنة يحوّل الحديد من مركب الحجار إلى السوق السوداء

المتهم كان يسلم المسروقات إلى شريكيه في البويرة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة قادرية بالبويرة سائق شاحنة مقطورة رفقة شريكيه، المتهمين بتحويل وسرقة حديد البناء الموجه من مركب الحجار بعناية نحو نقطة بيع بالبليدة، وذلك قصد بيعه بالسوق السوداء نظرا لغلاء أسعاره.

واستنادا إلى مصادر أمنية موثوقة، فإن العملية تمت بناء على معلومات مسبقة حول قيام سائق شاحنة مقطورة ينحدر من ولاية قالمة بتحويل حديد البناء من مركب الحجار بعنابة نحو نقطة بيع لذات المركب بولاية البليدة، غير أنه يقوم بسرقة جزء هام من كل حمولة لبيعها لصاحب ورشة تصليح العجلات ببلدية عمر محطة بالبويرة.

واستغلالا لهذه المعلومة، قامت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة القادرية بإعداد خطة قصد الإيقاع بهم، أين تم ضبط وتوقيف سائق الشاحنة من نوع “فولفو” رفقة صاحب ورشة تصليح العجلات متلبسين بسرقة الحمولة وإخفائها وسط الحشائش بالمنطقة، ليتم تحويلهما إلى مركز الشرطة للتحقيق معهما، وهو ما أفضى إلى توقيف المتهم الثالث الذي كان يقوم ببيع الحمولة المسروقة بالسوق السوداء خاصة في ظل ارتفاع أسعارها بالسوق المحلي.

وبعد استكمال مجريات التحقيق تم تكوين ملف جزائي في حق المتهمين وتقديمه أمام الجهات القضائية، التي وجهت إليهم بحسب مصادرنا تهم السرقة، حيث استفادوا من الإفراج المؤقت في انتظار مثولهم أمام ذات الجهات للمحاكمة في وقت لاحق حول التهم المنسوبة إليهم.