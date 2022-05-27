سائق من دون رخصة يقتل تلميذين ويدخل آخريْن الإنعاش

كانوا بصدد سحب استدعاء "البيام"

تسبب مراهق كان يقود سيارة والده بسرعة جنونية في وقوع مجزرة مرورية بمفتاح في البليدة، حيث راح ضحيتها أربعة تلاميذ، فارق اثنان منهما الحياة بمكان الحادث، ويرقد الآخران في وضع حرج بمصلحة الإنعاش الطبي.

اهتز حي السرايجية الواقع ببلدية مفتاح شرق ولاية البليدة الخميس، على وقع حادث مرور أودى بحياة تلميذين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، الحادث سجل على الساعة الحادية عشرة و15دقيقة، عندما كان الأصدقاء يمشون بالرصيف باتجاه مؤسستهم التعليمية متوسطة المرابطين من أجل سحب استدعاء امتحان شهادة التعليم المتوسط، أين لاحت سيارة من نوع رونو سينيك رمادية كانت تسير بسرعة جنونية وارتطمت بهم في مشهد مروع. وقال شاهد عيان للشروق اليومي إن قوة الارتطام قذفت أحد الضحايا بعيدا، فيما دهست المركبة زميله الثاني الذي فاضت دماؤه وتوفي على الفور، بينما جرّت المركبة الضحية الثالث في مشهد مفزع، أمتارا في الشارع وبقيت تترنح بعدما فقد سائقها السيطرة عليها وانحرفت عن مسارها لتنقلب بالأحراش على حافة الطريق الولائي رقم 59.

وأضاف الشاهد خلال حديثه، أن المركبة المجنونة أحدثت حالة من الهلع والارتباك وهرع المارة إلى الضحايا، أين تأكدت وفاة تلميذين ويتعلق الأمر بـ”يونس بعلي” ومسعودي عبد الرؤوف البالغين 17 سنة فيما تعرض زميلهما مسعودي عبد الخالق “15 سنة” لجروح بليغة، بالموازاة مع تعرض مرافق سائق المركبة لإصابة ونزيف على مستوى الرأس. أما السائق فأصيب بجروح خفيفة ونط خارج المركبة ودخل في حالة هستيريا وصراخ كونه أخذ مركبة والده من دون علمه ولا يملك رخصة القيادة.

وعلى الفور تدخل أعوان الحماية المدنية وتم إجلاء القتيلين نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية لمفتاح. أما التلميذ عبد الخالق فنقل على عجل نحو مستشفى زميرلي بالحراش في العاصمة. وقال عمه في اتصال بالشروق اليومي إن وضعه خطير وفقد البصر، ويعاني نزيفا على مستوى البطن والرأس، وخضع لعملية جراحية معقدة. أما مرافق السائق البالغ من 15 سنة فنقل نحو مستشفى مطصفى باشا بالعاصمة، فيما تم إيقاف السائق “17 سنة” مرتكب المجزرة المرورية، والقاطن في حي سواكرية بمفتاح من قبل الجهات الأمنية.