سابع ذهبية للجزائر

أهدى مُصارع الجيدو مسعود رضوان إدريس إلى الجزائر مساء الخميس، ميدالية ذهبية في الألعاب المتوسّطية نسخة وهران 2022.

وتغلّب المُصارع مسعود رضوان إدريس في نهائي وزن أقلّ من 73 كلغ، على منافسه المغربي حسان الدكالي، بـ (10-1).

وارتفع رصيد الجزائر في الألعاب المتوسّطية إلى سبع ذهبيات.

وفي وزن أقلّ من 63 كلغ سيدات، حازت مصارعة الجيدو الجزائرية أمينة بلقاضي الميدالية البرونزية، بعد خسارتها في نصف النهائي أمام منافسة لها من كوسوفو. مع الإشارة إلى أن المُنظّمين يمنحون ميداليتَين برونزيتَين.

وفي الملاكمة، اكتفت الجزائرية فاطمة الزهراء عبد القادر بِنيل الميدالية البرونزية، بعد أن خسرت أمام منافستها بويانا غويكوفيتش من الجبل الأسود، في الدور نصف النهائي وزن 54 كلغ. عِلما أن المُنظّمين يمنحون ميداليتَين برونزيتَين في رياضة الملاكمة.

وعلى العكس من ذلك، تأهّلت الملاكمة الجزائرية رميساء بوعلام لِنهائي وزن 48 كلغ، بعد تغلّبها على الإسبانية مارتا لوبيز.

وستُنازل رميساء بوعلام في النهائي ملاكمة من تركيا.

وفي صنف 60 كلغ، بلغت الملاكمة الجزائرية حجلة خليف أيضا الدور النهائي، بعد تفوّقها على منافستها الفرنسية أمينة زيداني.

وستُنازل الملاكمة حجلة خليف في النهائي منافسة من المغرب.

وفي وزنَي 63 كلغ و66 كلغ، تأهّلت الملاكمتان الجزائريتان إيمان خليف وإشراق شايب بِدورهما للنهائي، بعد اجتيازهما عقبتَي منافستَين من تركيا والمغرب، على التوالي.

وستُنازل خليف وشايب في النهائي ملاكمتَين من إيطاليا وتركيا، على التوالي.

وهكذا ضمنت الملاكمة النسوية الجزائرية 4 ميداليات فضّية، على الأقلّ. بعد برونزية فاطمة الزهراء عبد القادر.