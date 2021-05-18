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الجزائر
سابقة.. الآفلان يقصى من سباق التشريعيات بولاية باتنة

سابقة.. الآفلان يقصى من سباق التشريعيات بولاية باتنة

الطاهر حليسي
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سابقة.. الآفلان يقصى من سباق التشريعيات بولاية باتنة
أرشيف

لم تتمكن قائمة جبهة التحرير  من المرور للتشريعيات المقبلة بسبب انتهاء آجال الإيداع ليلة الاثنين، ما يعني أن جبهة التحرير لن تتقدم بقائمتها للبرلمانيات المقبلة، وخلّف ذلك صدمة لدى أنصار الحزب العتيد بباتنة بعدن أن شكل الأمر سابقة تاريخية.

وكانت جبهة التحرير، تقدمت بقائمة عقب جمع التوقيعات غير أن رفض إسميين للترشح جراء تحقيقات الأمنية، دفعت القيمين لاستبدالها لأربع مرات دون أن تقبل التعويضات لأسباب شتى، وكانت آخر محاولة تعويض جرت الإثنين، بيد أن عدم تلقي الرد الإثنين وقبل تمام منتصف ليل الإثنين، منع جبهة التحرير من تلقي الرد وبالتالي القيام بعملية الإيداع، فيما تلقى الحزب أمس استدعاء من سلطة مراقبة الانتخابات لتلقي قرار الرفض وفقا لمحضر محضر قضائي. وأعاد سيناريو الإقصاء إلى الأذهان حادثة امتناع الأمين الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي عن دفع قائمته الحزبية قبل عدة سنوات في الأجل القانوني ما تسبب في تغييب التجمع لولاية باتنة عن المشاركة في تشريعيات 2007.

وبحسب عدة مصادر فإنه لا حل للموضوع سوى بإعلان مهلة آجال إضافية وهو مالم يعلن عنه لغاية كتابة هذه الأسطر.

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