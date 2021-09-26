سابقة.. التحاق أول طالبة مغربية بجامعة صهيونية

كشف القائم بالأعمال للكيان الصهيوني في الرباط، ديفيد غوفرين، في “تدوينة” له عن التحاق أول طالبة مغربية بجامعة صهيونية.

وقال غوفرين في تدوينته إن “من بين أقوى تجليات التعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل التحاق أول طالبة مغربية عن عمر يناهز 17 سنة بالمدرسة الدولية “كفار هياروك” للدراسة”.

من جهتها أفادت صحيفة ” هسبريس” المغربية أن الطالبة غير يهودية الأصل، وستلتحق بجامعة صهيونية لإتمام دراستها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تطورات في العلاقات الأكاديمية مع تل أبيب، كان من بين أوجهها اتفاقات شراكة جمعت جامعات مغربية وأخرى صهيونية، من بين ما نصت عليه بنودها تبادل البعثات الطلابية.

ووقعت الرباط والكيان في سبتمبر الجاري اتفاقية لـ”تعزيز التعاون الثقافي بينهما” وتحديدا بين جامعتي محمد الخامس وبن غوريون، وهي الاتفاقية التي سبق أن وصفها الممثل الدبلوماسي الصهيوني بالرباط بكونها “خطوة إضافية لإرساء السلام بين البلدين”.

وسبق أن وقعت جامعة محمد السادس في المغرب مذكرة تفاهم مع الجامعة العبرية، وهو ما استنكرته “الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية” التي دعت الطلبة والأساتذة إلى “مقاطعة كافة البرامج التي ستنتج عن هذه الاتفاقيات”.