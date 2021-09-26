-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

سابقة.. التحاق أول طالبة مغربية بجامعة صهيونية

الشروق أونلاين
  • 807
  • 0
سابقة.. التحاق أول طالبة مغربية بجامعة صهيونية
أول طالبة مغربية تلتحق بجامعة صهيونية

كشف القائم بالأعمال للكيان الصهيوني في الرباط، ديفيد غوفرين، في “تدوينة” له عن التحاق أول طالبة مغربية بجامعة صهيونية.

وقال غوفرين في تدوينته  إن “من بين أقوى تجليات التعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل التحاق أول طالبة مغربية عن عمر يناهز 17 سنة بالمدرسة الدولية “كفار هياروك” للدراسة”.

من جهتها أفادت صحيفة ” هسبريس” المغربية أن الطالبة غير يهودية الأصل، وستلتحق بجامعة صهيونية لإتمام دراستها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تطورات في العلاقات الأكاديمية مع تل أبيب، كان من بين أوجهها اتفاقات شراكة جمعت جامعات مغربية وأخرى صهيونية، من بين ما نصت عليه بنودها تبادل البعثات الطلابية.

ووقعت الرباط والكيان في سبتمبر الجاري اتفاقية لـ”تعزيز التعاون الثقافي بينهما” وتحديدا بين جامعتي محمد الخامس وبن غوريون، وهي الاتفاقية التي سبق أن وصفها الممثل الدبلوماسي الصهيوني بالرباط بكونها “خطوة إضافية لإرساء السلام بين البلدين”.

وسبق أن وقعت جامعة محمد السادس في المغرب مذكرة تفاهم مع الجامعة العبرية، وهو ما استنكرته “الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية” التي دعت الطلبة والأساتذة إلى “مقاطعة كافة البرامج التي ستنتج عن هذه الاتفاقيات”.

مقالات ذات صلة
زلزال يضرب حزب النهضة التونسي.. إستقالة أزيد من 100 قيادي

زلزال يضرب حزب النهضة التونسي.. إستقالة أزيد من 100 قيادي

الأسرى الستة كشفوا كم أن إسرائيل دولة خائفة ومرتجفة

الأسرى الستة كشفوا كم أن إسرائيل دولة خائفة ومرتجفة

فرنسا: اختراق هواتف 5 وزراء ودبلوماسي ببرنامج “بيغاسوس”

فرنسا: اختراق هواتف 5 وزراء ودبلوماسي ببرنامج “بيغاسوس”

الصحراء الغربية: رئيس جنوب افريقيا يرافع عن حق شعبها في تقرير مصيره

الصحراء الغربية: رئيس جنوب افريقيا يرافع عن حق شعبها في تقرير مصيره

العفو الدولية: المغرب يستعد “لبيع” ناشط من المسلمين الأويغور للصين

العفو الدولية: المغرب يستعد “لبيع” ناشط من المسلمين الأويغور للصين

تقرير دولي: الجزائر الخامسة عربيا في حملة التلقيح ضد كورونا

تقرير دولي: الجزائر الخامسة عربيا في حملة التلقيح ضد كورونا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد