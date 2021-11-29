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سابقة.. صلاة يهودية من أجل جيش الاحتلال بالمغرب تثير الغضب

نادية شريف
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سابقة.. صلاة يهودية من أجل جيش الاحتلال بالمغرب تثير الغضب

أثار احتضان المغرب لصلاة يهودية من أجل جيش الاحتلال الإسرائيلي غضب نشطاء من مختلف الدول العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت صحف إسرائيلية فقد احتضن كنيس يهودي هذه الصلاة بالمملكة المغربية، خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، لها، وهي سابقة في تاريخ البلدان العربية.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل إن “الصلاة أقيمت، الخميس، في كنيس تلمود التوراة في الرباط، وما كان مميزا للصلاة، هو حضور جنود من الجيش الإسرائيلي بزيهم العسكري”.

وأضافت أن “الصلاة أقيمت بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي في الكنيس الذي لم تنظم فيه الصلاة لفترة طويلة لعدم اكتمال العدد الكافي لإقامتها بحسب الديانة اليهودية، واثنان من الجنود الثلاثة الذين حضروا من أصول مغربية، كما هو الحال لعضو من الكنيست ضمن الوفد، وبعض الأشخاص الآخرين ومنهم صحفيون”.

واعتبرت الصحيفة المغرب موطنا أصليا للعديد من الإسرائيليين، الذين يترواح عددهم بين 250 ألف إلى مليون، مشيرة إلى أنه حتى قبل التطبيع، يزور الإسرائيليون المغرب لزيارة أسرهم، ويتوقع أن تتضاعف هذه الزيارات مع تطبيع العلاقات.

وفي حديثه في الكنيس، أشار غانتس إلى أن الثقافة المغربية جزء عميق من الثقافة الإسرائيلية، وهذا يمتد حتى إلى تصاميم المعابد اليهودية أيضا.

وهاجم نشطاء النظام المغربي الذي سمح بإقامة الصلاة لنصرة جيش المحتل لأرض العرب ومقدساتهم، متسائلين في ذات الوقت كيف سمح من يسمى أمير المؤمنين ومن يترأس لجنة الدفاع عن القدس بذلك؟

وعبر البعض عن عدم استغرابهم باسترجاع حادثة اجتماع أزيد من 1000 يهودي من جميع أنحاء العالم بالمغرب بعد مذبحة صبرا وشاتيلا في الثمانينيات، مؤكدين أن الابن يسير على خطى أبيه.

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