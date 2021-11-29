سابقة.. صلاة يهودية من أجل جيش الاحتلال بالمغرب تثير الغضب
أثار احتضان المغرب لصلاة يهودية من أجل جيش الاحتلال الإسرائيلي غضب نشطاء من مختلف الدول العربية على مواقع التواصل الاجتماعي.
🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦صلاة يهودية غير مسبوقة بحضور غانتس وجنوده.. الدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي من داخل كنيس في المغرب pic.twitter.com/Xx8DITmUoD
— FELLAG (@agneska929) November 28, 2021
وبحسب ما أفادت صحف إسرائيلية فقد احتضن كنيس يهودي هذه الصلاة بالمملكة المغربية، خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، لها، وهي سابقة في تاريخ البلدان العربية.
רגע אחד שריגש אותי במיוחד בביקור במרוקו: תפילת מי שברך לחיילי צה׳׳ל בבית הכנסת ברבאט 🇮🇱 pic.twitter.com/aRx5huPAUx
— בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 25, 2021
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل إن “الصلاة أقيمت، الخميس، في كنيس تلمود التوراة في الرباط، وما كان مميزا للصلاة، هو حضور جنود من الجيش الإسرائيلي بزيهم العسكري”.
صلاة غير مسبوقة بحضور بيني غانتس وجنوده .. الدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي من كنيس في #المغرب
في حدث غير مسبوق شهد كنيس “تلمود التوراة” في العاصمة المغربية الرباط، تنظيم صلاة يهودية بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس وجنود إسرائيليين، للدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي
— اليمن دربي (@Darbii_ymn) November 28, 2021
وأضافت أن “الصلاة أقيمت بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي في الكنيس الذي لم تنظم فيه الصلاة لفترة طويلة لعدم اكتمال العدد الكافي لإقامتها بحسب الديانة اليهودية، واثنان من الجنود الثلاثة الذين حضروا من أصول مغربية، كما هو الحال لعضو من الكنيست ضمن الوفد، وبعض الأشخاص الآخرين ومنهم صحفيون”.
واعتبرت الصحيفة المغرب موطنا أصليا للعديد من الإسرائيليين، الذين يترواح عددهم بين 250 ألف إلى مليون، مشيرة إلى أنه حتى قبل التطبيع، يزور الإسرائيليون المغرب لزيارة أسرهم، ويتوقع أن تتضاعف هذه الزيارات مع تطبيع العلاقات.
“تلمود التوراة” في العاصمة المغربية الرباط، صلاة يهودية بحضور ضيف الكبير وزير الدفاع الإسرائيلي قبل مغدراته بلد اجداده المغرب، بيني غانتس وجنود إسرائيليين، للدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي. pic.twitter.com/PQssTy7yX9
— Bella Zamoria (@cutegir35292966) November 28, 2021
وفي حديثه في الكنيس، أشار غانتس إلى أن الثقافة المغربية جزء عميق من الثقافة الإسرائيلية، وهذا يمتد حتى إلى تصاميم المعابد اليهودية أيضا.
وهاجم نشطاء النظام المغربي الذي سمح بإقامة الصلاة لنصرة جيش المحتل لأرض العرب ومقدساتهم، متسائلين في ذات الوقت كيف سمح من يسمى أمير المؤمنين ومن يترأس لجنة الدفاع عن القدس بذلك؟
“تايمز أوف إسرائيل”: المغرب يشهد إقامة صلاة يهودية غير مسبوقة في أي بلد عربي خصصت للجيش الإسرائيلي.
الصلاة لنصرة جيش المحتل لأرض العرب ومقدساتهم
تتم في مملكة من يسمى أمير المؤمنين ويترأس لجنة الدفاع عن القدس وهو في الحقيقة أمير المتأمرين ورئيس لجنة الدفاع عن القدس بوجه المقاومين pic.twitter.com/bDkMLWywhL
— المستشار قاسم حدرج (@almostshar202) November 28, 2021
وعبر البعض عن عدم استغرابهم باسترجاع حادثة اجتماع أزيد من 1000 يهودي من جميع أنحاء العالم بالمغرب بعد مذبحة صبرا وشاتيلا في الثمانينيات، مؤكدين أن الابن يسير على خطى أبيه.
ما هو الغريب؟ إذا اجتمع 1000 يهودي من جميع أنحاء العالم في المغرب بعد مذبحة صبرا وشاتيلا في الثمانينيات للتخطيط لتوسيع: يتم اجتماعة في الأرض عربية لاغتصاب الأراضي العربية عندما تهرب الغرب من فضيحة المذبحة ولم يحصلوا اليهود إلا هناك: يكرر الإبن مافعل أبو https://t.co/I6chNrRRUn
— Adimy, Ahmed The Yemeni Electronic Army. (@adimy_ahmed) November 29, 2021