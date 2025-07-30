سابقة في توظيف مدرب لِفريق من البطولة الوطنية

لجأت إدارة نادٍ جزائري إلى أمر غير مسبوق، لِانتداب مدرب جديد لِفريقها الكروي من بطولة القسم الوطني الأوّل.

وكان الأمر المعمول به والمتعارف عليه، هو إسناد إدارة النادي هذه المهمّة إلى مسؤولها المكلّف بِمنصب مدير رياضي، الذي يربط اتّصالات مع مدراء أعمال المدربين (مناجرة)، لِجلب تقني جديد. فضلا عن الطرق التقليدية المتمثلة في الاتصال الشخصي بِالمدرب، لِكونه “صديق” رئيس النادي، أو “زبون” المدير الرياضي، أو لأنه لا يُكلّف الخزينة غاليا، أو لأنه تعوّد على تأدية دور “رجل إطفاء”، أو لأنه “طيّع” (يُسهل توجيهه)، أو…

ويُستبعد هنا أن لا يملك مدرب ذو كفاءة عالية مدير أعمال يتفاوض بِاسمه الشخصي، إلا إذا كان “بخيلا”، أو في نهاية مشواره الوظيفي.

في الحالة الجديدة، لجأت إدارة نادٍ جزائري من حظيرة النخبة إلى منصة عالمية مختصة في التوظيف الرياضي (مدربين، مدربي لياقة بدنية، لاعبين…).

وحدّد مسؤولو هذا النادي للمدرب الرّاغب في شغل الوظيفة، أجرة سنوية تتراوح ما بين 5.9 مليار و11.9 مليار سنتيم.

ونُشر الإعلان بِتاريخ الـ 29 من جويلية 2025 (الثلاثاء)، دون أن تكشف إدارة المنصّة عن اسم النادي الجزائري، مكتفية بِذكر بطولة القسم الأول.

وللنّكتة، وشرّ البلية ما يُضحك، التقى أحد رؤساء أندية البطولة الوطنية منذ نحو عقدَين من الزّمن بِمدرب في فندق عاصمي… وأُجريت المفاوضات ليلا على إيقاع رنين كؤوس “العصير”!