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سابقة قضائية.. محكمة عربية تعاقب تاجر مخدرات بـ”الأشغال المؤبّدة”

الشروق أونلاين
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سابقة قضائية.. محكمة عربية تعاقب تاجر مخدرات بـ”الأشغال المؤبّدة”
أرشيف
سجن

في سابقة قضائية، أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الثلاثاء، حكما بالأشغال المؤبّدة ضدّ تاجر مخدرات. بعد إدانته بتهريب  4.1 طن من الكوكايين.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، فقد أصدرت المحكمة قرارها في جلسة علنية، بتسليط “العقوبة الأشدّ” على المتّهم. لكونه من أصحاب السوابق في الاتجار بالمخدرات.

وسبق للمدان أن حكم بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات. وفي عام 2021 ألقي عليه القبض رفقة شخص آخر، وهما بصدد تهريب كمية معتبرة من الكوكايين عبر ثلاجات صغيرة من بلد مجاور.

وقالت المحكمة إن “قرارها بتغليظ العقوبة، يأتي لتحقيق الردع العام والخاص، لمنع كل من تسوّل له نفسه الاتجار بهذه المواد”، تضيف المصادر.

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