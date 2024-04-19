-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ساحلي أول المترشحين لرئاسيات 2024

الشروق أونلاين
  • 795
  • 0
ساحلي أول المترشحين لرئاسيات 2024

أعلن تكتل الاستقرار والاصلاح، حديث النشأة، عن ترشيح رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، لخوض غمار رئاسيات سبتمبر 2024.

ويضم هذا التكتل الجديد، في الساحة السياسية الجزائرية، أحزاب كل من التجديد والتنمية والجبهة الديمقراطية الحرة والحركة الوطنية للطبيعة وحزب التجديد الوطني إلى جانب التحالف الوطني الجمهوري، الذي يرأسه ساحلي.

وسبق لبلقاسم ساحلي، اعلان ترشحه لرئاسيات 2019، إلا انه لم يستوفي الشروط الكاملة للترشح، ما استدعى بالمجلس الدستوري حينها إلى رفض ملف ترشحه.

مقالات ذات صلة
الرئـيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)

الرئـيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 3 ولايات

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 3 ولايات

نقابة مديري المتوسطات تقرّر تعليق الإضراب

نقابة مديري المتوسطات تقرّر تعليق الإضراب

مقرمان يبحث العلاقات الجزائرية الصربية مع كاتب الدولة بخارجية صربيا

مقرمان يبحث العلاقات الجزائرية الصربية مع كاتب الدولة بخارجية صربيا

السرعة!

السرعة!

بلعابد: تخفيف المناهج والبرامج الدراسية الموسم المقبل

بلعابد: تخفيف المناهج والبرامج الدراسية الموسم المقبل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد