ساحلي أول المترشحين لرئاسيات 2024

أعلن تكتل الاستقرار والاصلاح، حديث النشأة، عن ترشيح رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، لخوض غمار رئاسيات سبتمبر 2024.

ويضم هذا التكتل الجديد، في الساحة السياسية الجزائرية، أحزاب كل من التجديد والتنمية والجبهة الديمقراطية الحرة والحركة الوطنية للطبيعة وحزب التجديد الوطني إلى جانب التحالف الوطني الجمهوري، الذي يرأسه ساحلي.

وسبق لبلقاسم ساحلي، اعلان ترشحه لرئاسيات 2019، إلا انه لم يستوفي الشروط الكاملة للترشح، ما استدعى بالمجلس الدستوري حينها إلى رفض ملف ترشحه.