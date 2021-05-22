ساحلي: الدستور الجديد يحتاج إلى برلمان قوي لتجسيده

قال إنّ القانون وفّر ضمانات الانتخابات

صرح الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، السبت، بولاية الأغواط أن “الدستور الجديد يحتاج إلى برلمان قوي لتجسيد مضامينه”.

وأكد أيضا أن قانون الانتخابات الجديد قد أعطى ضمانات من أجل تحول ديمقراطي “حقيقي”، و”قلص كثيرا من الممارسات السلبية التي كانت تشوب العملية الانتخابية سابقا”، مؤكدا في ذات السياق حرص حزبه على التواجد الميداني يوم الانتخابات من أجل المساهمة في تكريس “النزاهة والشفافية في مراقبة الاقتراع”.

وفي حديثه عن الشق الاقتصادي في برنامجه، صرح بلقاسم ساحلي أن الجزائر “ليست في وضع خطير ولكنها في وضعية صعبة إلى حد ما”، لافتا الى أن “الإقلاع الاقتصادي يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا وماليا”.

وفيما يخص الجانب الاجتماعي، يرى الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري أن المجتمع يحتاج إلى “إصلاح المنظومة التربوية” التي اعتبرها “اللبنة الأساسية” في بناء المجتمع مع إعطاء المكانة الحقيقية للمعلم.