ساحلي: الشعب سيكون الفيصل في الاستحقاق الرئاسي 2024

أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، السبت بوهران على تحسيس وتوعية المواطنين بأهمية المرحلة الراهنة وضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح ساحلي خلال لقاء لإطارات غرب البلاد لتكتل “الاستقرار الإصلاح” الذي يضم 7 أحزاب سياسية إن: “الشعب سيكون الفيصل في هذا الاستحقاق وكلمته هي العليا، حيث يجب عليه أن يشارك بقوة إن أراد التغيير للأحسن”، مشددا على “أهمية تكثيف اللقاءات المباشرة مع المواطنين لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل”.

وجدد ساحلي بالمناسبة الإعلان عن نيته في الترشح في إطار هذا التكتل الحزبي بهدف “إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة لما تحمله من رهانات وتحديات داخلية وخارجية وما تشكله من فرصة مواتية لتمكين المواطنين من ممارسة سيادتهم الشعبية المنصوص عليها دستوريا”.

وأضاف أن “هذا الاستحقاق يهدف إلى إعادة الاعتبار للنشاط الحزبي بعد ركود و جمود عرفه خلال السنوات الماضية”.

أما الدكتور أسير طيبي رئيس حزب التجديد والتنمية ومنسق التكتل فقال أن تأسيس هذا التكتل جاء بهدف الاستجابة “للتطلعات المشروعة التي عبر عنها الجزائريون في عديد المناسبات”.

ومن جانبه ركز الأمين العام للجبهة الديمقراطية الحرة عبد القادر سمير سعداوي على أهمية النزول للميدان والاحتكاك بالمواطن ووضع برامج تستجيب لمتطلباته وتطلعاته لكسب ثقته.