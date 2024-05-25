ساحلي: على الأحزاب أن ترتقي بالخطاب السياسي

دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، السبت بالمدية، إلى العمل على إعادة الاعتبار للعمل السياسي من أجل إنجاح الاستحقاقات الرئاسية القادمة.

وأكد ساحلي خلال ندوة جهوية لإطارات ولايات الوسط لتكتل “الاستقرار ولإصلاح” الذي يضم سبع تشكيلات سياسية والذي نظم بمركز التسلية العلمية “الشهيد يحياوي زيان” بمدينة المدية، أن “إنجاح الاستحقاقات الرئاسية المقبلة يقتضي العمل على إعادة الاعتبار للعمل السياسي”، داعيا الأحزاب إلى “تبنى خطاب سياسي بناء”.

وأضاف أن الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر سبتمبر المقبل، “من واجبها الارتقاء بالخطاب السياسي”، وأن تلعب دورها في توعية المواطن بأهمية الموعد الانتخابي المقبل.

وبخصوص الشعار الذي اعتمده التكتل، “الاستقرار والإصلاح”، قال المتحدث إن “الاستقرار يعني أن هناك مكاسب مهمة منذ الاستقلال يجب الحفاظ عليها مثل المؤسسات، الأمن، الخدمات الاجتماعية، التعليم، الصحة، فيما يعني الإصلاح تجاوز النقائص من خلال العمل على تحسينها”.