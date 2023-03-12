ساحلي: قانون الانتخابات مجحف سياسيّا في حق المرأة

طالب بوضع قانون التمييز الإيجابي لإنصافها

رافع الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، من أجل استرجاع المرأة لحقوقها السياسية التي أجحفها فيها قانون الانتخابات الحالي، لاسيما في مسألة إلغاء نظام الكوطة بالمجالس المنتخبة، على حد تعبيره.

وأشار، ساحلي في كلمته خلال تجمع له بولاية البويرة، الأحد، بمناسبة عيد المرأة، إلى أن قانون الانتخابات لسنة 2021 كانت إرادته لإنصاف المرأة، لكنه في الحقيقة وفي كثير من مواده مجحف في حقها، خاصة بعد إلغاء نظام الكوطة الممنوح لها بالمجالس المنتخبة، و خير دليل كما قال هو أن البرلمان الحالي لا يتعدى التمثيل النسوي به 6 بالمائة، معتبرا ذلك تراجعا وتقليصا لحق المرأة ودورها سياسيا.

وأبرز ساحلي في كلمته إلى أن حزبه كان قد نبه لهذا التراجع تجاه المرأة، غير أن أحزابا أخرى لم تقف معه في ذلك، في حين أن تيارات رجعية أخرى تريد دوما وضع المرأة في الخلف فقط.

ودافع ذات المتحدث من أجل إنصاف المرأة سياسيا من خلال تعديلات ضمن القوانين المقبلة، على غرار وضع قانون التمييز الإيجابي الذي يمنحها الفرصة للتمثيل بالمجالس المنتخبة، وتجاوز التحديات والعوائق النفسية والدينية و الإجتماعية، كما قال، مضيفا بأن حزبه يرافع من أجل مراجعة قانون الانتخابات الذي وصفه بأنه حرم المرأة باليسار ما منحها باليمين على حد وصفه.

كما طالب بتجسيد المناصفة وترقية المرأة في الوسط العمالي وكذا أخلقة منظومة القيم والمنظومات التابعة لها كالتربية والثقافة والمسجد، بما يسمح بمرافقة المرأة وتعزيز دورها ومنحها الحق والفرصة في إثبات وجودها السياسي وفي كافة الأدوار الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.