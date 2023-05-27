ساحلي يدعم مبادرات تقوية الجبهة الداخلية ومؤسسات الجمهورية

أشاد بما تحقق على صعيد التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى

أكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، السبت، بقالمة على أن ما حققته الجزائر على صعيد التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى في الفترة الأخيرة يستحق الإشادة والثناء.

وأوضح ساحلي خلال ندوة جهوية لإطارات الحزب بولايات شرق البلاد جرت فعالياتها بملحقة المركز الثقافي الإسلامي امبارك بولوح بمدينة قالمة بأن المؤشرات الحالية بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر تظهر المكاسب المحققة على صعيد التوازنات الكلية من خلال الغياب الكلي للمديونية الخارجية وتسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف الأجنبي مع التحكم في البطالة والتضخم، معبرا عن أمله في أن تنعكس هذه الوضعية الإيجابية على الحياة اليومية للمواطنين من خلال تحسين القدرة الشرائية في البلاد.

واعتبر ذات المسؤول الحزبي بأن تعزيز المكاسب المحققة يستدعي ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة مقومات الإقلاع الاقتصادي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد منتج وخلاق للثروة مع مواصلة مسار الإصلاحات في مختلف القطاعات على غرار التربية والصحة والعدالة والتضامن الوطني.

كما أعلن المتحدث نفسه عن ترحيب حزبه بما عبر عنه “عودة الديناميكية والحركية إلى الساحة السياسية مؤخرا”، مشيرا إلى أن حزبه يرى بأن النقاط المشتركة التي يجب أن تجتمع حولها كافة المبادرات الحزبية في الوقت الراهن تتركز في تقوية الجبهة الداخلية وتمتين اللحمة الوطنية وصون مؤسسات الجمهورية ومواجهة التحديات والمخاطر الخارجية.