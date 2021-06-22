ساحلي يدعو إلى حكومة وحدة وطنية مع المعارضة

بعيدا عن منطق الأغلبية لإطلاق حوار شامل

جدد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، دعوته إلى تشكيل “حكومة وحدة وطنية”، تتكون أيضا من أحزاب لم تتحصل على مقاعد أثناء تشريعيات 12 جوان لإطلاق حوار وطني شامل.

وقال ساحلي خلال ندوة صحفية نظمها إثر الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية لـ12 جوان، أنه من الضروري “تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدة عن منطق الأغلبية تتكون (أيضا) من أحزاب لم تتحصل على أي مقعد في الغرفة السفلى للبرلمان (…) وكذا من الذين لم يشاركوا في الاستحقاقات من أجل إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى ترميم المسار الإصلاحي وتقوية الجبهة الداخلية.

وسيكون لهذه الحكومة أيضا، يضيف ذات المسؤول، دور “تعزيز التماسك الاجتماعي لتحقيق الانفتاح السياسي والإعلامي ومواصلة مسار التهدئة وكذا رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية” من أجل “تعزيز استمرار مؤسسات الجمهورية وإفشال ضرب استقرارها”.

ولدى تعليقه على النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والذي لم يحصل حزبه عن أي مقعد فيها، اعتبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري أنها “غير متوقعة وغير متوازنة ولا منطقية”.

ومن جهة أخرى، أشار ساحلي إلى أن تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها يعد “مكسبا دستوريا” وأن نسبة المشاركة فيها “كانت قريبة من الواقع”، مبرزا أن الحملة الانتخابات جرت في جو هادئ.

وفي الأخير، كشف ساحلي أن حزبه سيعقد عما قريب مجلسه الوطني لدراسة الوضع السياسي والمرحلة القادمة بما فيها المجالس المحلية.

س. ع