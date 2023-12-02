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الجزائر
"الجبهة الشعبية" تثمّن موقف الجزائر قيادة وشعبا

ساحلي يدعو الفصائل الفلسطينية إلى رؤية موحّدة لإنهاء الاحتلال

أحمد. ع
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ساحلي يدعو الفصائل الفلسطينية إلى رؤية موحّدة لإنهاء الاحتلال
ح.م

أكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أهمية توحيد الصف الفلسطيني وتفادي المبادرات المكرسة للانقسام أو الاصطفاف، داعيا الفصائل الفلسطينية إلى التوافق حول رؤية إستراتيجية للمرحلة الحالية وما بعدها، تفاديا لفرض سيناريوهات مفروضة من أطراف إقليمية ودولية، وكذا السعي إلى تحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية في إطار إقامة دولة فلسطين المستقلة في حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدّد ساحلي، خلال استقباله وفدا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة ممثلها في الجزائر، نادر القيسي، إدانته الشديدة للاعتداءات الصهيونية الغاشمة على فلسطين المحتلة، مؤكدا رفضه القاطع لوصفها بحالة دفاع شرعي عن النفس، كما يزعم الكيان المحتل.
ودعت قيادة الحزب، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، إلى التوعية والتحسيس بالخلفيات الحقيقية للعدوان الغاشم على فلسطين المحتلة، لاسيما ما تعلق بالرهانات الاقتصادية والمصالح الإستراتيجية التي تسعى العديد من الأطراف الإقليمية والدولية إلى تحقيقها في المنطقة.
من جهته، ثمّن ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، موقف الجزائر المشرّف قيادة وشعبا، لاسيما الدور البارز لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لم شمل الفصائل وتوحيد الصف الفلسطيني، مذكّرا بموقفهم الرافض لمسار واتفاقية أوسلو، مع التأكيد على الدور المحوري لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع ما يتطلبه الأمر من إصلاح وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

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