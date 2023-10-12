سادس أيام طوفان الأقصى: غزة تحت القصف والمقاومة تضرب تل أبيب

قالت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال قصف عدة مناطق بقطاع غزة، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية تجاه تل أبيب.

وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بغلاف غزة والمناطق القريبة منها، كما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أيضا أن صفارات الإنذار تدوي في نتانيا جنوب حيفا.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط صواريخ في مناطق شرق مدينة الخضيرة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أحد الصواريخ سقط قرب مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية.

وأعن الإعلام العبري عن قصف غزة واستهداف منازل تابعة لقياديي حماس، فيما كشفت المقاومة أن جيش العدو استهدف المدنيين بقصف عنيف.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال، إنه خلال ساعات الليلة الماضية أطلق جيش الدفاع موجة ضربات جوية واسعة لاستهداف قوات النخبة التابعة لحماس وذلك من خلال ضرب مقرات قيادة عملياتية لنشطاء تسللوا الى بلدات غلاف غزة يوم السبت الماضي.

وأوضح أن قوات النخبة التابعة لحماس تتشكل من نشطاء تم اختيارهم من أجل التدرب لتنفيذ كمائن واقتحامات وعمليات تخريب وإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقنص والتسلل عبر الأنفاق.

وتابع أن قوات النخبة كانت أول القوات التي تسللت إلى المستوطنات ووجهت لإسرائيل ضربة موجعة.

وأضاف أن طائرات سلاح الجو تقوم بالقضاء على المدعو محمد أبو شمالة القيادي في القوة البحرية التابعة لحماس في منطقة رفح.

وأضاف أن المقاومة استخدمت منزله كمخزن لوسائل قتالية بحرية.

وجراء القصف المتبادل من الجانبين، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ أن شنّت حركة «حماس» هجوماً مباغتاً على إسرائيل، السبت الماضي، إلى 1200 شهيد، بحسب ما أعلنت، الخميس، وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

وقال متحدّث باسم الوزارة، في بيان تلاه أمام الصحافيين، إنّ «عدد الشهداء بلغ نحو 1200 وعدد الإصابات بلغ نحو 5600 إصابة».

في المقابل، قالت صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي نشر أسماء 31 عسكرياً قُتلوا في هجوم «حماس».

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قد ذكرت، الأربعاء، أن جيش الاحتلال أعلن ارتفاع عدد جنوده الذين قتلوا منذ تفجر القتال مع الفصائل الفلسطينية إلى 189 جندياً. وبإعلان اليوم، يكون العدد الإجمالي ارتفع إلى 220 قتيلاً في صفوف الجيش.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس قد أكد، أمس، مقتل 1200 شخص في الهجوم الذي شنته «حماس».