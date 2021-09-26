سادس لاعب في كتيبة بلماضي يُصاب

بات الدولي الجزائري مهدي زرقان، الأحد، سادس لاعب في صفوف “محاربي الصحراء” يسقط في مطبّ الإصابة.

ويشكو متوسط الميدان زرقان إصابة على مستوى العضلات المقربّة والفخذ اليمنى تحديدا، أبعدته عن مباراة فريقه بوردو والزّائر نادي ران منتصف نهار الأحد، بِرسم الجولة الثامنة من عمر البطولة الفرنسية.

وكان مهدي زرقان قد شارك مساء الأربعاء الماضي، في مباراة البطولة بين فريقه بوردو والمضيف نادي مونبلييه.

ولم تُقدّم إدارة نادي بوردو الفرنسي توضيحات، عن مدّة غياب مهدي زرقان عن المنافسات الرّسمية.

وقبل مهدي زرقان، عرفت عيادة المنتخب الوطني الجزائري قدوم كلّ من رامي بن سبعيني ورشيد غزال وهشام بوداوي وإسلام سليماني وجمال بلعمري، بِداعي الإصابة.

ويُواجه “محاربو الصّحراء” فريق النيجر مرّتَين: في الـ 8 والـ 12 من أكتوبر المقبل، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022.