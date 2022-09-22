سادس لاعب نيجيري سيغيب عن مُواجهتَي الجزائر

سيغيب لاعب دولي نيجيري سادس عن مُواجهتَي الجزائر، بعد أن تعرّض بِدوره لِإصابة.

ويتعلّق الأمر بِالمهاجم ولفريد نديدي، الذي تعرّض لِإصابة في تدريبات منتخب نيجيريا بِقسنطينة، الأربعاء.

وتسبّب في الإصابة ولو بِطريقة غير متعمّدة أحد زملاء نديدي، كما ذكره اتحاد الكرة النيجيري، الخميس.

وسيعود ولفريد نديدي إلى ناديه ليستر سيتي الإنجليزي للعلاج هناك، وفقا للمصدر ذاته. الذي لم يذكر إن كان الناخب الوطني جوزي بيسيرو سيستنجد بِلاعب آخر، أو يكتفى بِالتعداد الحالي وعدده 23 لاعبا.

وقبل ولفريد نديدي، تعرّض خمسة زملاء له في منتخب “النّسور الممتازة” للمشكل ذاته، وهم: أحمد موسى وصامويل تشوكويزي وهنري أونييكورو وليون بالوغون وإيمانويل دينس.

عيادة مكتظّة

التحق لاعبان دوليان آخران بِعيادة منتخب نيجيريا، وسيغيبان عن مواجهتَي الفريق الوطني لِفئتَي الأكابر والمحلّيين.

وهكذا ارتفع عدد اللاعبين المُصابين في عيادة فريق “النّسور الممتازة” إلى أربعة.

وأعلن اتحاد الكرة النيجيري في أحدث بيان له عن إصابة كلّ من المهاجمَين: أحمد موسى من فريق سيفاس سبور التركي، وصامويل تشوكويزي من نادي فياريال الإسباني، وغيابهما عن مواجهتَي الجزائر.

وأضاف أن الناخب الوطني جوزي بيسيرو استنجد بِزميلَيهما: المهاجم سافيور غودوين من نادي كازا بيا البرتغالي، والمدافع إيبوبي دورو من فريق ريفرز يونايتد النيجيري.

ولم يسبق للاعب سافيور غودوين (26 سنة) اللّعب مع منتخب أكابر نيجيريا، بينما خاض إيبوبي دورو (23 سنة) مباراة دولية واحدة مع فريق “النّسور الممتازة”، عام 2018.

وقبل إصابة أحمد موسى وصامويل تشوكويزي، سقط زميلان لهما في المطبّ نفسه، وهما: المدافع ليون بالوغون و المهاجم هنري أونييكورو. وسيغيبان بِدورهما عن مواجهتَي الجزائر.

إصابة لاعبَين

طرأ جديد في بيت منتخب نيجيريا، عشية خوضه مواجهتَين ودّيتَين أمام الفريقَين الوطنيَين الجزائريَين لِفئتَي الأكابر والمحلّيين.

وبعد أن وجّه إليهما الدّعوة رفقة 23 زميلا لهما، اضطرّ الناخب الوطني النيجيري جوزي بيسيرو إلى الاستغناء عن اللاعبَين: ليون بالوغون مدافع فريق كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، وهنري أونييكورو مهاجم نادي أدانا دمير سبور التركي.

وفسّر اتحاد الكرة النيجيري في أحدث تغريدة له عبر موقعه التواصل الاجتماعي “تويتر” القرار، بِسقوط اللاعبَين المذكورَين في مطبّ الإصابة.

وبِالمقابل، استنجد التقني البرتغالي بيسيرو بِكلّ من: فالونتين أوزورنوافور مدافع فريق شارلوروا البلجيكي، وإيمانويل دينيس مهاجم نادي نوتغهام فورست الإنجليزي.

ويحمل فالونتين أوزورنوافور (23 سنة) في جعبته مباراة دولية وحيدة مع منتخب نيجيريا، خاضها عام 2021. بينما شارك إيمانويل دينيس (24 سنة) في سبع مقابلات منذ عام 2019، وسجّل هدفا.

استدعاء 25 لاعبا

وجّه الناخب الوطني النيجيري جوزي بيسيرو، السبت، الدّعوة إلى 25 لاعبا تأهّبا لِخوض مواجهتَين ودّيتَين بِالجزائر.

واعتمد التقني البرتغالي جوزي بيسيرو على لاعبين ينشطون كلّهم خارج نيجيريا، أبرزهم ثلاثي الهجوم أحمد موسى وولفريد نديدي وكيليتشي إيهيناتشو، الذين سبقوا لهم أن لعبوا جنبا إلى جنب مع رياض محرز في نادي ليستر سيتي الإنجليزي (القائمة المُدرجة أدناه).

ويغيب عن منتخب نيجيريا هدّاف نادي نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمهان، ومهاجم ريال سوسييداد الإسباني عمر صديق صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016، وذلك بِداعي الإصابة.

ويتبارى منتخب “النسور الممتازة” مع الفريق الوطني المحلّي، في لقاء تطبيقي بِمدرجات شاغرة، يحتضنه ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة في الـ 23 من سبتمبر الحالي. وبعد أربعة أيّام من ذلك، يُواجه النيجيرون المنتخب الوطني الجزائري للأكابر، بِميدان “ميلود هدفي” بِوهران.