سادس نهائي للأرجنتين ونائب بطل العالم خارج المضمار

ميسي يلتحق بِمبابي في صدارة الهدّافين

تأهّل منتخب الأرجنتين لِكرة القدم سهرة الثلاثاء للمباراة النهائية من عمر منافسة كأس العالم، نسخة قطر 2022.

وفازت الأرجنتين على منتخب كرواتيا نائب بطل العالم بِنتيجة ثقيلة (3-0)، في مواجهة لُعبت بِرسم نصف نهائي المونديال، وأدارها ثلاثي تحكيم من إيطاليا.

وسجّل ثلاثية منتخب “التانغو” كلّ من: القائد ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 34، والمهاجم جوليان ألفاريز في الدقيقتَين الـ 39 والـ 69.

والتحق ميسي بِالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي في صدارة هدّافي كأس العالم، بِرصيد 5 أهداف لِكلّ واحد منهما. فقط، أن المهاجم الأرجنتيني هزّ الشباك بِركلات الترجيح ثلاث مرّات.

ورفع جوليان ألفاريز غلّته إلى أربعة أهداف، لا يوجد بينها توقيع من ركلة جزاء، مثل مبابي. مُتموقعا في المركز الثاني رفقة لاعب الخطّ الأمامي الفرنسي أوليفيي جيرو.

وتخوض الأرجنتين اللّقاء النهائي المونديالي مساء الأحد المقبل، مع الفائز من مباراة فريقَي فرنسا والمغرب.

وتُجرى مقابلة منتخبَي فرنسا والمغرب سهرة هذا الأربعاء.

ويسبق المباراة النهائية بِيوم واحد، اللّقاء الترتيبي بين الفريقَين اللّذَين تجمّدت مشاركتاهما في محطّة المرّبع الذّهبي، أحدهما كرواتيا.

وقبل طبعة قطر 2022، نشّط منتخب الأرجنتين خمسة نهائيات، آخرها في استحقاق البرازيل 2014. وحصد كأسَين عالميتَين، آخرهما في دورة إيطاليا 1990. بينما نشّط فريق كرواتيا نهائيا واحدا، وخسره أمام فرنسا في نسخة روسيا 2018.