سادس هدف لـ “بن دبكة” في البطولة السعودية

تألّق اللاعب الدولي الجزائر سفيان بن دبكة مساء الجمعة، في مباراة فريقه الفتح والضيف نادي الاتحاد.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 26 من عمر البطولة السعودية لِكرة القدم، وانتهت بِنتيجة التعادل (4-4).

وسجّل سفيان بن دبكة الهدف الثالث لِفريقه الفتح، في الدقيقة الـ 60.

ورفع متوسط الميدان بن دبكة غلّته إلى 6 أهداف، بِزيّ نادي الفتح في البطولة السعودية.

وبات فريق الفتح بعد هذا التعادل، يجمع 32 نقطة في المركز الـ 7. بينما عزّز نادي الاتحاد صدارته للائحة الترتيب، بِمجموع 61 نقطة.