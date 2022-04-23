سادس هدف لـ “بن سبعيني”

تألّق اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بعد ظهيرة السبت، في مباراة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ والمضيف نادي فرايبورغ.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (3-3)، ضمن إطار الجولة الـ 31 من عمر البطولة الألمانية.

وسجّل رامي بن سبعيني أوّل هدف في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 3، ومن ركلة جزاء.

ورفع المدافع بن سبعيني غلّته إلى 4 أهداف بِزيّ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، في بطولة ألمانيا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 6 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

ونجح بن سبعيني بِنسبة 100%، ذلك أنّه نفّذ 4 ركلات جزاء في منافسة “البوندسليغا” هذا الموسم، حوّلها كلّها إلى أهداف.

وبات فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بعد هذا التعادل، يجمع 38 نقطة في المركز الـ 11. ويشغل نادي فرايبورغ الرّتبة الـ 5 بِرصيد 52 نقطة.