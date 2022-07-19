ساديو مانى مرشح للفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا

محرز وصلاح ينافسانه

كشفت تقارير صحفية، عن أن السنيغالى ساديو مانى لاعب بايرن ميونخ الألماني سوف يتوجه غدا الخميس إلى المغرب من أجل حضور حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2022.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو حفل جوائز الأفضل في إفريقيا، التي تشمل العديد من الفئات منها أفضل لاعب في القارة بشكل عام، وأفضل لاعب محلي وأفضل ناٍد ومدرب، ويقام حفل جوائز الأفضل في إفريقيا هذا العام في المغرب، وأعلن “كاف” أن الحفل سيقام قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية للسيدات.

وكان الكاف قد أعلن قبل أيام عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي، والتي ضمت 10 لاعبين على رأسهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجانب السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني حاليا وليفربول سابقا.

قالت شبكة أفريكان فوتبول “المتخصصة في تغطية الكرة الإفريقية أنه من المنتظر أن ينهى مانى مواجهة فريقه أمام دي سي يونايتد الأمريكى وبعدها يطير إلى المغرب على متن طائرة خاصة من أجل التواجد في الحفل بمدينة الرباط والتتويج باللقب”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن قائمة اللاعبين الأولية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، يتقدمهم محمد صالح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني والسنغالى ساديو مانى ورياض محرز المتواجد في الولايات المتحدة مع فريقه المان سيتي في تربص مغلق تحضيرا للموسم الكروي الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقى على موقع تويتر قائمة اللاعبين، “ثلاثون لاعبا من 13 دولة يتنافسون من أجل لقب الأفضل.. القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل العب في إفريقيا”.