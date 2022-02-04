ساديو ماني أكثر لاعب مساهمة فى الأهداف

أخبار الكان

ساديو مانى أكثر لاعب مساهمة فى الأهداف

يعد الدولى السنغالى ساديو مانى، لاعب ليفربول الإنجليزى، أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في آخر 4 نسخ من بطولة أمم أفريقيا، بعدما نجح في تسجيل هدف في مواجهة منتخب بلاده أمام بوركينا فاسو في دور نصف نهائي أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وكشفت شبكة “أوبتا” العالمية، أن ساديو مانى اللاعب الأكثر حسماً منذ ظهوره الأول في كأس الأمم الأفريقية عام 2015 وحتى الآن، بعدما ساهم في 11 هدفا، سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى”.

وحقق منتخب السنغال فوزا صعبا على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ، في إطار مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الأراضى الكاميرونية وتستمر حتى 6 فبراير الجارى. وسجل منتخب السنغال هدفيه الأول والثاني عن طريق عبدو ديالو ونامباليس ميندي في الدقيقتين 70، و76 على التوالي، بينما قلص الفارق اللاعب إبراهيم بلاتي توري في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، قبل أن ينهى ساديو مانى على أحلام الخيول في العودة للمباراة بالهدف الثالث.

منتخب مصر يطالب الكاف بتأجيل النهائي الإفريقي

طالب المنتخب المصري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بتأجيل نهائي كأس أمم إفريقيا من الأحد إلى الاثنين المقبل. وقال مساعد مدرب المنتخب المصري، ضياء السيد، خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز “الفراعنة” على الكاميرون بركلات الترجيح “أطلب من الكاف إقامة المباراة النهائية يوم الاثنين”.

وأضاف السيد، الذي حضر المؤتمر بدلا من المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي طُرد من المباراة “السنغال استفادت من يوم راحة إضافي.. آمل أنه كما تم تقديم مباراة المركز الثالث (من الأحد إلى السبت) أن نلعب يوم الاثنين”. وكانت هذه المباراة الثالثة تواليا، التي تلجأ فيها مصر لخوض شوطين إضافيين في النسخة الحالية، بينما بلغت السنغال المباراة النهائية، يوم الأربعاء، بفوزها على بوركينا فاسو (3-1).

والجدير بالذكر أنه في نسخة العام 2019، أقيمت مباراتا نصف النهائي في نفسه. وفي عام 2017، استفادت مصر من يوم راحة إضافي أكثر من الكاميرون، لكنها رغم ذلك خسرت المباراة النهائية (2-1).

من جهة أخرى، اعتبر ضياء السيد أن طرد كيروش لم يكن مستحقًا، مهديا له الفوز ولمساعده روجر دي سا، مؤكدا أن البرتغالي “مدرب كبير ويملك خبرات تراكمت على مدار سنين طويلة”.

ورفض السيد الحديث عن التحكيم، مؤكدًا أن كل شيء يتغير أمام إصرار اللاعبين وتركيزهم، معتبرا أن معدنهم ظهر، خاصةً مع وجود “قائد محنك للفريق مثل محمد صلاح، الذي يمنح زملاءه الطاقة”. وأكمل: “المنتخب لم يحقق شيئًا بعد، وما زالت تتبقى له مباراة على نهاية المشوار”، موجهًا الشكر للاعبين، خاصةً مع وجود 6 عناصر تلعب لأول مرة في الكان. وفي تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس” المصرية، قال ضياء السيد إن الحكم بكاري غاساما كان “متربصًا” بمنتخب مصر. وأضاف: “اتضح ذلك من البداية، من خلال القرارات التي اُحتسبت خلال اللقاء، وطرد كارلوس كيروش”. وأردف: “كما كان هناك تعنت من اللجنة المنظمة، والدليل ما حدث قبل المباراة، والعقوبات التي فُرضت رغم إلغاء المؤتمر الصحفي، وعدم وجود مسئولية من جانب منتخب مصر.. بجانب إيقاف روجر دي سا، وإسناد المباراة لغاساما”.

مصر تثأر من الكاميرون.. وترسخ العقدة لإيتو

تمكن منتخب مصر في الثأر من نظيره الكاميروني، بالفوز عليه بركلات الترجيح، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكانت الكاميرون قد حققت الفوز على مصر (2-1)، في آخر مواجهة بينهما لحساب نهائي الكان عام 2017، ونجحت في التتويج حينها بلقبها الخامس في البطولة. من جهة أخرى، بات منتخب مصر بمثابة العقدة لصامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، كلاعب وإداري، حيث فشلت الأسود غير المروضة في التأهل لكأس العالم 2006، بعد التعادل على أرضها مع الفراعنة في المباراة الأخيرة من التصفيات، لتصعد حينها كوت ديفوار للمونديال.

كما تغلبت مصر على الكاميرون مرتين في بطولة أمم إفريقيا 2008، في حضور إيتو كلاعب، بنتيجة (4-2) في الدور الأول، و(1-0) في النهائي. وخسر إيتو أيضا مع الكاميرون أمام الفراعنة (3-1)، في ربع نهائي نسخة 2010، قبل أن تتجدد عقدته كرئيس لاتحاد الكرة في بلاده.

الحضري: “زجاجة البركة” سر الوصول لنهائي أمم أفريقيا

كشف مدرب حراس مرمى منتخب مصر عصام الحضري عن أحد أسرار حارس الفراعنة محمد أبو جبل بعدما تألق أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. وسيواجه منتخب مصر نظيره السنغالي يوم الأحد المقبل في النهائي، بعدما اجتاز الكاميرون بركلات الترجيح 3-1، حيث تصدى أبو جبل لركلتي ترجيح. وصرح عصام الحضري لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة “أتمنى أن نسعد الشعب المصري، ونعود بكأس البطولة”. وأضاف “أوجه تحية خاصة لحراس مرمى منتخب مصر لاجتهادهم في ظل الأحمال والضغط البدني الشديد عليهم”. وتابع “أبو جبل كان يحمل زجاجة، سأطلق عليها زجاجة البركة، لكن سأكشف سرها في وقت لاحق”.

وأكد “الجهاز الفني مترابط ونعمل لمصلحة المنتخب. لن نفرح طويلا وأمامنا 48 ساعة للتحضير للنهائي”. ويعاني منتخب مصر من الإجهاد البدني الشديد بعدما امتدت كل مبارياته في الأدوار الإقصائية للأشواط الإضافية، ضد كوت ديفوار والمغرب ثم الكاميرون.

كيروش يواسي شريف بعد لقاء الكاميرون

حرص البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على مواساة محمد شريف، مهاجم الفراعنة، بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية. واحتضن كيروش محمد شريف من أجل احتواء غضبه، بعد تبديله في الوقت الإضافي، عقب دخوله الملعب بـ12 دقيقة فقط.

ودفع البرتغالي بنجم الأهلي المصري في الدقيقة 105، قبل أن يخرجه ويشرك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 117، كي يساهم الأخير في تسديد ركلات الترجيح. ووضح الغضب على وجه محمد شريف أثناء التبديل، فيما حرص زملاؤه على احتواء غضبه، وعلى رأسهم عمر كمال ومصطفى محمد ومحمود علاء.

الشناوي: تعاهدنا على التتويج

وعد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، جماهير الفراعنة، بالعودة إلى القاهرة، بكأس الأمم الأفريقية. وقال الشناوي في تصريحات نشرها حساب الاتحاد المصري “أعدكم بالعودة بالكأس، تعاهدنا على حصد اللقب”. ووجه الشناوي، الشكر إلى الجماهير والجهاز الفني على دعمه، مؤكدًا أن مصر خاضت مباراة قوية أمام الكاميرون. وأكد أنه متواجد مع المنتخب المصري، حتى لو لم يشارك بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية. وتابع أن لاعبي منتخب مصر نفذوا تعليمات الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن محمد أبو جبل يؤدي أكثر مما عليه، والفريق يدعمه. وأتم “المنتخب المصري أسرة واحدة، هدفنا حصد كأس الأمم الأفريقية”.

خبير تحكيمي: غاساما ساند الكاميرون.. وعدالة السماء أنصفت مصر

أدلى خبير التحكيم التونسي عادل زهمول برأيه في أداء الحكم الجامبي بكاري غاساما الذي أدار مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، بين مصر والكاميرون. وفاز الفراعنة 3-1 بركلات الترجيح على منتخب الأسود غير المروضة، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، ويستعدون لمواجهة السنغال في النهائي يوم الأحد المقبل. وقال زهمول إن “غاساما ظلم منتخب مصر في مباراة الليلة”.

وتابع في تصريح لقناة التاسعة الخاصة التونسية ” غاساما وقف بجانب الكاميرون على امتداد المواجهة، والدليل أنه أعلن عن 23 مخالفة للكامرون مقابل 14 فقط لمصلحة مصر رغم أن المخالفات التي ارتكبت ضد لاعبي الفراعنة كانت أكثر”. وأضاف “الحكم المساعد الثاني الموزمبيقي مارينجولا أعلن عن عدة عمليات تسلل خيالية ضد منتخب مصر، وحرمهم من بعض الهجمات، بينما كان يتغاضى عن تسللات لمنتخب الكاميرون”.

وأردف زهمول “أعتقد أن وجود التونسي هيثم قيراط في الفار لم يفسح المجال ل غاساما ، الذي كان يريد منح الكاميرون ركلة جزاء”.

واستطرد ” غاساما بحث بكل الطرق عن إهداء الفوز للكاميرون كما أن الحكم الرابع بوندو جوشوا، هو من جلب انتباه غاساما لإشهار البطاقة الحمراء للمدير الفني لمصر كيروش الذي كان يشعر أن المباراة ستسرق من لاعبيه”. وأكد “من الطبيعي أن يُظهر كيروش رد الفعل تجاه القرارات الخاطئة، خاصة بعد استفزازه لإخراجه من الميدان”. وواصل عادل زهمول “كانت هناك اعتداءات من الخلف ضد لاعب منتخب مصر عمر مرموش، ولم تتم معاقبة لاعبي الكاميرون”. واختتم “شاهدنا أيضا كل أنواع المخالفات التي ارتكبت ضد محمد صلاح، ولم يحرك غاساما ساكنا تجاهها، لكن الحمد لله أن عدالة السماء أنصفت منتخب مصر الذي أسعدنا بتأهل للنهائي”.

برونزية الكان تجدد صدام “الجريحين”

يتطلع منتخبا الكاميرون وبوركينا فاسو لمداواة جراحهما، بعدما تلاشت آمالهما في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا بالكاميرون، عندما يلتقيان السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وأخفق المنتخب الكاميروني في استغلال مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له من أجل الفوز بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه والثانية في النسخ الثلاث الأخيرة.

وخسر منتخب الأسود بنتيجة (1-3) بركلات الترجيح أمام منتخب مصر، في الدور قبل النهائي للبطولة، عقب تعادلهما بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

كما فشل منتخب بوركينا فاسو في تكرار إنجازه الذي حققه في نسخة المسابقة عام 2013 في جنوب أفريقيا، بالتأهل للمباراة النهائية للبطولة، عقب خسارته (3-1) أمام منتخب السنغال في لقاء الدور قبل النهائي الآخر يوم الأربعاء، على ملعب (أحمدو أهيدجو) في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكانت الخسارة أمام المنتخب المصري بمثابة الصدمة لمنتخب الكاميرون، الذي كان يرغب في تشديد الخناق على الفراعنة، الذي يحمل الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب برصيد 7 ألقاب.

كما شكلت لطمة قوية لآمال صامويل إيتو، رئيس اتحاد الكرة الكاميروني، الذي كان يحلم باستعادة اللقب الغائب عن منتخب (الأسود غير المروضة) منذ 5 أعوام في الأيام الأولى التي يقضيها بمنصبه. وكرر المنتخب الكاميروني خيبة الأمل التي لحقت به منذ نصف قرن، عندما عجز أيضا عن الفوز باللقب، حينما استضافت البلاد نسخة البطولة عام 1972، حيث خسر أمام الكونغو بالدور قبل النهائي.

أما منتخب بوركينا فاسو فأبلى بلاء حسنا طوال مشواره في البطولة، حيث صعد للأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور المجموعات برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة. واجتاز منتخب الخيول بعدها عقبة الجابون في دور الـ16 بركلات الترجيح، وأعقبها بتخطي المنتخب التونسي بالفوز عليه (1-0) في دور الثمانية، لكنه اصطدم في المربع الذهبي بانتفاضة منتخب (أسود التيرانجا)، الباحث عن الفوز بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وخلال مسيرة المنتخبين بالبطولة الحالية، سجل منتخب الكاميرون 11 هدفا، تناوب على إحرازها الثنائي فينسينت أبوبكار، الذي يتصدر ترتيب الهدافين حاليا برصيد 6 أهداف، وكارل توكو إيكامبي، صاحب الخمسة أهداف، في حين تلقى مرماه 4 أهداف. بينما أحرز منتخب بوركينا فاسو 6 أهداف، وسكنت شباكه 7 أهداف.

وستكون هذه هي المواجهة الثانية التي تجرى بين منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو في النسخة الحالية للبطولة. فسبق أن التقيا في المباراة الافتتاحية التي انتهت بفوز الكاميرونيين (2-1)، حيث قلبوا تأخرهم بهدف مبكر لجوستافو سانجاري، عقب تسجيل فينسينت أبوبكار هدفين من ركلتي جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

كما يعد هذا هو اللقاء الرابع بين المنتخبين بكأس الأمم الأفريقية، حيث التقيا في افتتاح نسخة البطولة عام 1998 ببوركينا فاسو، وانتهى اللقاء بفوز الكاميرون أيضا (1-0)، فيما تعادلا (1-1) في مرحلة المجموعات بنسخة المسابقة التي جرت بالجابون عام 2017.

النني: نحن هنا لحصد لقب الكان

أكد محمد النني، لاعب منتخب مصر، أن الفراعنة نجحوا في تقديم أنفسهم بشكل مميز في كأس الأمم الأفريقية. وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بالتغلب على الكاميرون (3-1) بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي على مدار 120 دقيقة. وقال النني في تصريحات متلفزة “نحن هنا للفوز باللقب وليس مجرد خوض بعض المباريات”. وتابع “قدمنا أنفسنا بشكل جيد في البطولة، خاصة أننا واجهنا منتخبات كبرى في مشوارنا، نحن في طريقنا للتتويج”. وعن لقاء الكاميرون، علق “كانت ليلة خاصة، كنا نعلم أنها مباراة قوية، لأن الخصم على أرضه ووسط جماهيره”.

وشدد “قدمنا كل ما لدينا وقاتلنا حتى اللحظات الأخيرة، اللعب تحت الضغط الجماهيري صعب، لكنه حفزنا رغم الإصابات وطرد المدرب كيروش”. ولفت إلى أن السنغال منتخب قوي، مؤكدًا “نريد العودة إلى بلادنا ومعنا الكأس، نشعر بأننا نستحق اللقب”. ونشر الحساب الرسمي للكاف، على مواقع التواصل، فيديو للاعبي الفراعنة، وهم يهتفون مع الجماهير “شمال يمين.. إحنا المصريين”.