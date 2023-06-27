ساديو ماني: الجزائر مُرشّحة لِإحراز كأس إفريقيا 2024

ساديو ماني ورياض محرز في مباراة السنيغال والجزائر، بِرسم دور المجموعات لـ "كان" 2019.

أدرج النّجم السنيغالي ساديو ماني المنتخب الوطني الجزائري، ضمن خانة المُرشّحين لِإحراز كأس أمم إفريقيا في نسختها المُقبلة.

وتحتضن كوت ديفوار البطولة الكروية القارّية، ما بين جانفي وفيفري 2024.

وقال ساديو ماني إن منتخب السنيغال سيذهب إلى كوت ديفوار للدّفاع عن لقبه الإفريقي، لكنّه اعترف بِصعوبة المأمورية. في تصريحات نشرها الموقع المحلّي “سيني نيوز”، الثلاثاء.

وأضاف لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، أن السنيغال ستُواجه في “الكان” العاجي منتخبات ترغب بِدورها في حيازة اللّقب الإفريقي، وذكر اسم الجزائر ضمن لائحة تضمّ 7 فرق وطنية (من أصل 24) مُرشّحة للتتويج القارّي في مطلع عام 2024.

وكان ساديو ماني (31 سنة) قد خاض كلّ أطوار مقابلتَي السنيغال والجزائر، بِرسم دور المجموعات ونهائي كأس أمم إفريقيا 2019. واللّتَين انتهتا بِفوز رجال جمال بلماضي بِهدف لِصفر.