-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ساديو ماني: السينغال أقوى من 2019..

ط. بوغراب
  • 134
  • 0
ساديو ماني: السينغال أقوى من 2019..

عاد النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، للقاء المنتخب السنيغالي والمنتخب الوطني في كأس إفريقيا 2019، بمناسبة الودية المرتقبة يوم الثلاثاء، حيث اعترف بقوة الخضر في تلك الفترة، غير أنه في الوقت الحالي اختلفت الأمور وأصبحت السينغال أقوى في الفترة الأخيرة.

وصرح ماني لموقع “اللاعبين السينغاليين”: “واجهنا المنتخب الجزائري مرتين عام 2019 وانهزمنا ضدهم، ونتفهم ذلك لأنهم كانوا الأفضل”.

وأضاف ماني: “لكن، منذ ذلك الوقت لاحظنا أن المنتخب السنغالي تطور، ونحضّر للمواجهة الودية وإن شاء الله لن يحدث مثلما سبق، وهذه المواجهة ليست ثأرية لأننا نطمح للفوز لأننا نلعب داخل ديارنا رغم صعوبة المهمة”.

يذكر أن المنتخب الوطني سينتقل إلى العاصمة السينغالية داكار يوم الإثنين على متن طائرة خاصة تحسبا لمواجهة أسود التيرنغا.

مقالات ذات صلة
الكشف عن منظمي نسختي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027 يوم 27 سبتمبر

الكشف عن منظمي نسختي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027 يوم 27 سبتمبر

هل يُصبح باتيستوتا رئيس بلدية في إيطاليا؟

هل يُصبح باتيستوتا رئيس بلدية في إيطاليا؟

محرز خارج سباق جائزة “الكرة الذّهبية”

محرز خارج سباق جائزة “الكرة الذّهبية”

أوّل مران لِمبولحي ودوخة يفسخ العقد

أوّل مران لِمبولحي ودوخة يفسخ العقد

27 سبتمبر آخر أجل لإرسال قائمة الحكام الدوليين إلى الفيفا

27 سبتمبر آخر أجل لإرسال قائمة الحكام الدوليين إلى الفيفا

البطولة تنطلق بِمُقابلتَين مُؤجّلتَين

البطولة تنطلق بِمُقابلتَين مُؤجّلتَين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد