ساديو ماني: السينغال أقوى من 2019..

عاد النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، للقاء المنتخب السنيغالي والمنتخب الوطني في كأس إفريقيا 2019، بمناسبة الودية المرتقبة يوم الثلاثاء، حيث اعترف بقوة الخضر في تلك الفترة، غير أنه في الوقت الحالي اختلفت الأمور وأصبحت السينغال أقوى في الفترة الأخيرة.

وصرح ماني لموقع “اللاعبين السينغاليين”: “واجهنا المنتخب الجزائري مرتين عام 2019 وانهزمنا ضدهم، ونتفهم ذلك لأنهم كانوا الأفضل”.

وأضاف ماني: “لكن، منذ ذلك الوقت لاحظنا أن المنتخب السنغالي تطور، ونحضّر للمواجهة الودية وإن شاء الله لن يحدث مثلما سبق، وهذه المواجهة ليست ثأرية لأننا نطمح للفوز لأننا نلعب داخل ديارنا رغم صعوبة المهمة”.

يذكر أن المنتخب الوطني سينتقل إلى العاصمة السينغالية داكار يوم الإثنين على متن طائرة خاصة تحسبا لمواجهة أسود التيرنغا.