ساديو ماني على خطى بن ناصر

أحرز المهاجم السنيغالي ساديو ماني سهرة الأحد، جائزة أحسن لاعب في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

جاء ذلك في بيان لـ “الكاف” بعد إجراء نهائي البطولة الإفريقية بين منتخبَي السنيغال ومصر، وإسدال ستار الطبعة الـ 33.

وشارك ساديو ماني أساسيا في كلّ لقاءات منتخب السنيغال، في “كان” الكاميرون، وعددها 7 مقابلات.

ولعب مهاجم ليفربول الإنجليزي – البالغ من العمر 29 سنة – دورا بارزا في إحراز “أسود تيرانغا” اللقب القاري، وكان مُنفّذ آخر ركلة ترجيحية في النهائي. كما سجّل 3 أهداف في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وخلف ساديو ماني متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي افتكّ الجائزة ذاتها في “كان” مصر 2019.

ونال المهاجم الكاميرون فانسون أبو بكر جائزة هدّاف نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعد أن أمضى 8 أهداف. متقدّما بِفارق 3 أهداف عن مواطنه كارل توكو إيكامبي صاحب المركز الثاني.

وكان المهاجم النيجيري أوديون إيغالو صاحب جائزة هدّاف نسخة 2019، بِرصيد خمسة أهداف.

ومنحت “الكاف” للحارس السنيغالي إيدوارد ميندي جائزة أحسن حامي عرين في الدورة، وهي المكافأة ذاتها التي نالها الجزائري رايس وهاب مبولحي في طبعة 2019.

واستلم الحارس المصري محمد أبو جبل جائزة رجل مباراة نهائي “كان” 2022، عِلما أن حامي عرين نادي الزمالك خطف الأضواء، بِتدخّلاته المُوفّقة، وشجاعته في التلاحمات العنيفة، ومَنْحِهْ الثقة لِزملائه، وتصدّيه لِركلة جزاء نفّذها السنيغالي ساديو ماني، بعد 7 دقائق فقط من انطلاق المباراة النهائية. رغم أنه قدِم إلى الكاميرون بديلا لِزميله محمد الشناوي، الذي تعرّض لِإصابة في منتصف البطولة الإفريقية