ساديو ماني قد يُضيع مونديال قطر.. ورئيس السنغال يُعلق
أعلنت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأربعاء، غياب ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022، بسبب الإصابة.
وتعرض لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة الفريق ضد فيردر بريمن في الدوري الثلاثاء.
وكشفت الصحيفة الفرنسية أن ماني يعاني من إصابة في الأوتار، ما يتسبب في غيابه عن كأس العالم.
Triste nouvelle pour le Sénégal et le football, Sadio Mané est forfait pour la Coupe du Monde
Retour sur le parcours atypique du joueur du Bayern dans “Sur les traces de Sadio Mané au Sénégal” pic.twitter.com/UNjY15ZflF
— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 9, 2022
وعلق رئيس السنغال ماكي سال، على الحادثة بالتأكيد أنه يتمنى الشفاء العاجل لساديو ماني، ملمحا إلى ضرورة عدم فقدان الأمل في عودته إلى الملاعب قريبا.
Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l’ai dit: Sadio, cœur de Lion ! De tout cœur avec toi !Dieu te bénisse !
— Macky Sall (@Macky_Sall) November 9, 2022