ساديو ماني قد يُضيع مونديال قطر.. ورئيس السنغال يُعلق

أعلنت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأربعاء، غياب ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022، بسبب الإصابة.

وتعرض لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة الفريق ضد فيردر بريمن في الدوري الثلاثاء.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن ماني يعاني من إصابة في الأوتار، ما يتسبب في غيابه عن كأس العالم.

وعلق رئيس السنغال ماكي سال، على الحادثة بالتأكيد أنه يتمنى الشفاء العاجل لساديو ماني، ملمحا إلى ضرورة عدم فقدان الأمل في عودته إلى الملاعب قريبا.