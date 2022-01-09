ساديو ماني يتحدى “الخضر”.. سنفوز باللقب هذه المرة

قال إنهم كانوا أكثر حظا من السنغال في مصر

وجّه نجم المنتخب السنغالي، ساديو ماني، رسالة تحدّ قوية للمنتخب الجزائري خلال كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، من خلال تأكيده على رغبته ومنتخب بلاده في الثأر من خسارة اللقب القاري في النسخة الماضية من كأس إفريقيا صيف عام 2019 بمصر أمام المنتخب الجزائري، مشيرا إلى أن السنغال يمتلك حاليا كل المقومات التي ترشحه للفوز بكأس إفريقيا الحالية.

المنتخب السنغالي كان واجه نظيره الجزائري مرتين في كأس إفريقيا بمصر، الأولى في المواجهة الافتتاحية لهما بالدور الأول والثانية كانت في الدور النهائي، وفي كلتا المباراتين عاد الفوز إلى زملاء رياض محرز بذات النتيجة هدف دون رد، وهي الخسارة التي لم يتجرعها لحد الساعة نجم نادي ليفربول الانجليزي.

وقال نجم نادي ليفربول الانجليزي، ساديو ماني، في تصريحات قبل مشاركة منتخب بلاده في كأس إفريقيا بالكاميرون، التي انطلقت أمس وتستمر إلى غاية 6 فيفري المقبل، ردا على سؤال بخصوص حظوظ منتخب بلاده في “كان الكاميرون”: “أظن بأننا من المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس إفريقيا..سندخل الكاميرون بنية الفوز بالكأس”، مضيفا: “كما سبقت وأن قلت.. يجب أن لا نتسرع ولا نغتر”، وتابع: “الآن يجب أن نكون مركزين ومتواضعين وأن نحترم منافسينا خلال البطولة ونقدم كل ما لدينا كما تعودنا على القيام به في كل مرة”، قبل أن يوجّه رسالة تحدّ قوية للمنتخب الجزائري وكأنه لم يهضم لحد الآن خسارته للقب عام 2019، وصرح قائلا: “في الدورة الماضية بمصر كنا قريبين من التتويج بكأس إفريقيا”، وشدّد: “المنتخب الجزائري كان محظوظا أكثر منا، لكن هذا العام الوضع مختلف”، في تأكيد صريح من قائد منتخب السنغال بأنه لن يتنازل هذه المرة عن اللقب الإفريقي.