ساديو ماني يتعرض لحملة شرسة بسبب زوجته

تعرض نجم المنتخب السنغالي، ساديو ماني لهجوم من طرف بعض الصحف والحسابات الجماهيرية الأوروبية، بسبب زوجته.

ودخل ساديو ماني القفص الذهبي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

ورغم أن اللاعب السنغالي فرض بعض الخصوصية على حفل زفافه على ابنة بلدته عائشة تامبا، إلا أنه لم يسلم من الهجوم، إذ يتعرض لحملة شرسة من قبل عدد من الأوروبيين.

وأقام أسد التيرانغا حفل زفاف بسيط قبل أيام على عائشة تامبا، في كور مسار، وهي منطقة في العاصمة داكار، بحضور العائلة والأصدقاء وعدد من نجوم كرة القدم.

واكتفى نجم منتخب السنغال بنشر بعض الصور من الحفل، قبل أن ينضم لمعسكر منتخب بلاده استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وبعد حفل الزواج مباشرة، بدأت بعض الصحف والحسابات الجماهيرية الأوروبية بالهجوم على ساديو ماني، مدعين أن زوجته تبلغ من العمر 18 عاما، ولا تزال مراهقة، لم تبلغ السن القانوني للزواج بعد، منتهزين الفرصة للهجوم على ثقافة اللاعب ودينه.

Moment Sadio Mane’s teenage wife, 18, beams as she is surrounded by singing guests before marrying the ex-Liverpool striker 👇https://t.co/ORUe1EkT4p

— Mail Sport (@MailSport) January 9, 2024