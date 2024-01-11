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رياضة

ساديو ماني يتعرض لحملة شرسة بسبب زوجته

عمر سلامي
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ساديو ماني يتعرض لحملة شرسة بسبب زوجته
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ساديو ماني وزوجته

تعرض نجم المنتخب السنغالي، ساديو ماني لهجوم من طرف بعض الصحف والحسابات الجماهيرية الأوروبية، بسبب زوجته.
ودخل ساديو ماني القفص الذهبي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

ورغم أن اللاعب السنغالي فرض بعض الخصوصية على حفل زفافه على ابنة بلدته عائشة تامبا، إلا أنه لم يسلم من الهجوم، إذ يتعرض لحملة شرسة من قبل عدد من الأوروبيين.

وأقام أسد التيرانغا حفل زفاف بسيط قبل أيام على عائشة تامبا، في كور مسار، وهي منطقة في العاصمة داكار، بحضور العائلة والأصدقاء وعدد من نجوم كرة القدم.

واكتفى نجم منتخب السنغال بنشر بعض الصور من الحفل، قبل أن ينضم لمعسكر منتخب بلاده استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وبعد حفل الزواج مباشرة، بدأت بعض الصحف والحسابات الجماهيرية الأوروبية بالهجوم على ساديو ماني، مدعين أن زوجته تبلغ من العمر 18 عاما، ولا تزال مراهقة، لم تبلغ السن القانوني للزواج بعد، منتهزين الفرصة للهجوم على ثقافة اللاعب ودينه.

ودافعت الصحفية السنغالية “لوراين كينج”  عن ماني، مؤكدة أن عمر زوجته 26 عاما وليس 18 كما يزعم الكثيرون، مضيفة باستياء: “لماذا يترك البعض الحقيقة ويتجه للأكاذيب للهجوم على ساديو ودينه؟!”.

وشارك قائد منتخب السنغال بعضا من صور زفافه على حسابه في “إنستغرام” وهو يظهر مرتديا الزي السنغالي التقليدي مع تعليق كتب فيه “الحمد لله” مكتوب باللغة العربية.

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