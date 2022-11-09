ساديو ماني يُضيع مونديال قطر.. صدمة في السنغال وإفريقيا

أعلنت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأربعاء، غياب ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022،

وتعرض لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة الفريق ضد فيردر بريمن في الدوري الثلاثاء.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن ماني يعاني من إصابة في الأوتار، ما يتسبب في غيابه عن كأس العالم.