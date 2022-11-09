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رياضة

ساديو ماني يُضيع مونديال قطر.. صدمة في السنغال وإفريقيا

الشروق الرياضي
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ساديو ماني يُضيع مونديال قطر.. صدمة في السنغال وإفريقيا
ح.م
ساديو ماني خلال مباراة فيردر بريمن

أعلنت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الأربعاء، غياب ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ عن منتخب السنغال في كأس العالم 2022، 

وتعرض لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة الفريق ضد  فيردر بريمن في الدوري الثلاثاء.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن ماني يعاني من إصابة في الأوتار، ما يتسبب في غيابه عن كأس العالم.

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