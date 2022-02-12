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رياضة

ساديو ماني يكرّم بإطلاق اسمه على ملعب جديد في السنغال

سليم.ع
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ساديو ماني يكرّم بإطلاق اسمه على ملعب جديد في السنغال

قرّرت بلدية سيدو مسقط رأس اللاعب ساديو ماني، إطلاق إسم نجم ليفربول وأسود التيرانغا على الملعب الجديد بالمدينة..
وذكرت وسائل إعلام سنغالية، أن المهاجم ساديو ماني سيطلق اسمه على الملعب جديد، عقب قيادة السنغال للتتويج التاريخي بكأس أمم إفريقيا.
وأضافت أن عبد الله ديوب رئيس بلدية المدينة أكد بأن تسمية ملعب سيديو على إسم ماني سيكون بمثابة التعبير عن تقدير كل أبناء المدينة للنجم الذي جعل الملايين عبر العالم يعرفون منطقتهم.
وذاع صيت مدينة سيديو في السنغال بفضل تألق ماني في ليفربول ومع منتخب السنغال، ومن المقرر أن يكتمل بناء الملعب الجديد الذي سيحمل اسمه في2023 .

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